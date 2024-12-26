بورصة الدواجن .. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26-12-2024

أعلنت بورصة الدواجن عن ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، من جنيهين لـ 3 جنيهات، وتعد بورصة الدواجن هى المسئول عن تحديد أسعار الدواجن في مصر بكافة أنواعة سواء الفراخ ومشتقاتها،وفقاةلاليات العرض والطلب.

ويتلقى تجار ومنتجي الدواجن رسالة يومية من بورصة الدواجن تتضمن سعر الكيلو الذي حددته البورصة وفقا لعدد المعروض وشكل المطلوب من جمهور المستهلين.

بورصة الدواجن تحدد سعر كيلو الفراخ يوميا

و يستعرض الموجز، سعر الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث أفصحت عنه بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 75 لـ76 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

بينما بلغ مسعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.3 جنيه، لتأتي أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي في بورصة الدواجن من 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 117.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البلدي

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ويستعرض الموجز، أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-12-2024، لجميع السلاسل الغذائية المختلفة من الدواجن والمحال التجارية الكبرى، على النحو التالي:

سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي : 270 جنيهًا.

سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية: 135 جنيهًا.

سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي :120 جنيهًا.

سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو: 293 جنيهًا.

سعر كيلو أوراك دجاج تمري: 140 جنيهًا.

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضة

سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري: 285 جنيهًا.

سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام: 150 جنيهًا.

سعر دبوس دجاج طازج فرازة: 135 جنيهًا.

سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام: 235 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة: بـ 145 جنيهًا لوزن 950 إلى 1000 جرام.

سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة: بـ 150 جنيهًا وزن 900 جرام.

سعر كيلو بانيه دجاج فريش الوطنية: 275 جنيهًا.

سعر دجاجة كاملة طازجة روستي: بـ 160 جنيهًا لوزن من 1000 إلى 1100 جرام.

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