سوق اليوم الواحد يفتح أبوابه.. أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية

سوق اليوم الواحد هو مشروع حكومي يهدف لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين .

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

سوق اليوم الواحد

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة.

وتهدف هذه الأسوق إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

حيث بادر معرض سوق اليوم الواحد اليوم الساعة التاسعة صباحاً أمام مركز شباب الجمالية بالقاهرة الفاطمية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن الهدف من إقامة أسواق اليوم الواحد هو مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل توجيهات الحكومة بضبط الأسواق.

وقالت المحافظة إن الأسعار في المتناول وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين، والسوق مفتوح على مدار اليوم من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساء، ويوفر مختلف السلع والخضار والفاكهة لتلبية احتياجات الأسر.

كما أكدت أن خلال الأسبوع الحالي سيتم إقامة 3 أسواق لليوم الواحد بحلوان ومدينة نصر والأميرية .

السلع المطروحة بسوق اليوم الواحد

وتضم أسواق اليوم الواحد المقامة بمحافظة القاهرة سلع متنوعة من لحوم ودواجن وسكر وزيت بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع في سوق اليوم الواحد

وبالنسبة لأسعار السلع في سوق اليوم الواحد، كشف نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنها جاءت مخفضة على النحو التالي:

السكر: يباع بأقل من سعره في السوق التقليدي بنحو 30% حيث يباع بسعر 30 جنيه بدلا من 35 جنيها في السوق الحر.

سعر الأرز: يتراوح سعر الكيلو بين 23 إلى 28 جنيها حسب نسبة الكسر.

الدقيق: يصل سعر الكيلو لـ 17 جنيها.

اللحوم: يصل سعر اللحوم السودانية لـ 275 جنيها.

الدواجن البرازيلية أو المحلية: يصل سعر الكيلو لـ 135 جنيها للكيلو.

زيت الخليط عبوة 800 مللي: يصل سعرها إلى 50 جنيهًا.

زيت الخليط عبوة 900 مللي: يصل سعرها لـ 57 جنيهًا.

زيت الخليط عبوة 1 لتر: يصل السعر لـ 64 جنيهًا.

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