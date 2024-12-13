بعد الإقبال المتزايد.. سوق اليوم الواحد يمتد ليومين في مدينة نصر

سوق اليوم الواحد.. هو نوع من الأسواق المؤقتة التي تُقام عادة في أماكن محددة وتستمر ليوم واحد فقط، حيث يعرض فيها التجار والمزارعون منتجاتهم مباشرة للمستهلكين بأسعار منافسة.

ويتميز سوق اليوم الواحد بتنوع السلع المعروضة، من خضروات وفواكه ولحوم وأسماك ومنتجات محلية أخرى، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل الملابس والأدوات المنزلية، مما يجذب العديد من الزوار الباحثين عن فرص شراء سريعة بأسعار معقولة.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل لكم كواليس امتداد عمل سوق اليوم الواحد ليومين في مدينة نصر بعد الإقبال المتزايد عبر التقرير التالي.

سوق اليوم الواحد

ومن ناحيته، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة سوق اليوم الواحد، لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر، ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين.

وعادةً ما تُنظم سوق اليوم الواحد في أماكن مفتوحة أو مراكز تجارية مؤقتة، وهي تمثل فرصة للمستهلكين للحصول على منتجات طازجة ومباشرة من المصدر، ما يجعلها محط اهتمام خاصة للعائلات والأفراد الذين يفضلون التسوق بشكل سريع وبتكلفة منخفضة.

كما يُعتبر سوق اليوم الواحد فرصة للمزارعين والتجار المحليين لعرض منتجاتهم بعيدًا عن الوسطاء، مما يعزز التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك.

وأوضح وزير التموين، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها أسواق اليوم الواحد في مناطق حلوان، والأميرية، والمرج، وإمبابة، والعمرانية، لاستمرار تقديم خدماتها للمواطنين في نفس مواقعها يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

سوق اليوم الواحد

وأكد، أن تجربة «سوق اليوم الواحد» تشهد توسعًا مستمرًا، وإقبالًا متزايدًا من المواطنين يومًا بعد يومٍ، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق، وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التموين، أن الأسواق تميزت بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة.

سوق اليوم الواحد في إمبابة

ويستقبل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة، المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويتيح سوق اليوم الواحد للمواطنين فرصة للحصول على المنتجات الغذائية بأسعار معقولة، حيث تشهد السلع تخفيضات تصل إلى 30% عن أسعارها المعتادة في الأسواق الأخرى.

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