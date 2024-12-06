إفتتاح فرع جديد من سوق اليوم الواحد في منطقة جديدة غدا السبت

تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غداً السبت، بتنظيم سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والذي يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم، لذا سيرصد لكم الموجز في السطور التالية أهو التفاصيل عن سوق اليوم الواحد.

سوق اليوم الواحد بالقاهرة والجيزة

سوق اليوم الواحد بالقاهرة والجيزة

وفي هذا السياق وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غدًا السبت بمنطقة المرج، تواصل أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والأميرية وامبابة في العمل من قبل تنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بالتعاون مع المحافظات بهدف ضمان إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع خفض حلقات التداول.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بهدف تعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكافة المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

القطاع الخاص والحكومي

وشدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق المتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة أثناء التوسع في إنشاء الكثير من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر خطوة هامة نحو تقوية الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في كافة المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الإرتفاعات في أسعار السلع.

حيث أوضح الوزير أن السوق الجديد يشمل تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، وبالإضافة أيضاً إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي

وإستكمل أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على الأسر المصرية عن طريق تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

سوق اليوم الواحد

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