سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-12-2024 مقابل الجنيه المصري

مع اقتراب موعد السفر للعمرة والحج، يتساءل الكثيرون عن سعر الريال السعودي، لذا أعلنت المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 29-12-2024، حيث سجل سعر الريال السعودي نحو 13.56 جنيه للبيع و13.52 جنيه للشراء، مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي السياق ذاته، يستعرض الموجز، سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 في البنوك كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم لـ 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة لـ 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك «cib»

زسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «cib»، مقابل الجنيه اليوم 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية لـ 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

أسعار العملات المختلفة في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء.

63.90 جنيه للبيع.

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