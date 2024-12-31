مواعيد عمل البنوك في مصر.. آخر فرصة لإتمام معاملاتك قبل الإجازة

مواعيد عمل البنوك في مصر.. ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024 ، ومع اقتراب نهاية العام، تقترب أيضا، فترة إغلاق البنوك فى مصر بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد.

ويعد اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 فرصة هامة لإنجاز جميع المعاملات الضرورية التي قد تحتاجها قبل إجازة البنوك الرسمية مع بداية العام، فى هذا التقرير ينشر موقع الموجز ، مواعيد عمل البنوك فى مصر ، وكيفية الاستفادة من أخر يوم عمل لإنهاء الإجراءات المالية بشكل فعال وسريع.

مواعيد عمل البنوك في مصر

مواعيد عمل البنوك في مصر

كشف البنك المركزي عن مواعيد عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة الجديدة، حيث ستغلق البنوك في مصر يوم الأربعاء 1 يناير 2025 بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديدن وستستأنف البنوك عملها يوم الخميس 2 يناير 2025.

وتعمل البنوك في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ويوم الخميس 2 يناير 2025 فقط، وبعدها تبدأ الإجازات الأسبوعية، لذا، إذا كان لديك أي معاملات مصرفية تحتاج إلى إتمامها، ستكون أمامك مهلة يومين فقط هذا الأسبوع.

موعد إجازة البنوك

بناءً على قرار البنك المركزي المصري، تقرر تعطيل العمل في جميع البنوك يوم الأربعاء المقبل، 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء العام المالي، وأوضح البنك المركزي أن البنوك ستستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2025، على أن تبدأ الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتعود البنوك للعمل بداية من يوم الأحد 5 يناير 2025.

مواعيد عمل البنوك في مصر

خدمات تتيحها البنوك خلال فترة الإجازة

إمكانية السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM).

دفع الفواتير واستخدام المحفظة الذكية.

إجراء التحويلات النقدية عبر تطبيقات البنوك المصرية.

شراء وكسر الشهادات الادخارية والودائع عبر الموبايل البنكي.

موعد إجازة البريد المصري

بالنسبة للبريد المصري والمصالح الحكومية، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من هيئة البريد المصري بشأن تعطيل العمل يوم الأربعاء المقبل، 1 يناير 2025، كما هو الحال مع البنوك، ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء يوم عمل طبيعي، حيث لا يُعتبر إجازة رسمية للبريد المصري.

مواعيد عمل البنوك في مصر

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

تستعد ملايين المصريين لاستقبال الأنباء السارة بأن يوم 7 يناير المقبل سيكون إجازة رسمية لجميع الموظفين في مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومن المتوقع أن يشمل هذا القرار موظفي القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص.

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