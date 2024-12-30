تعرف على موعد إجازة البنوك في أسبوع رأس السنة 2025

إجازة البنوك في 2025.. مع اقتراب نهاية العام 2024، يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن موعد إجازة البنوك في رأس السنة, إذ يعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات العاملة في الدولة.

موعد إجازة البنوك في أسبوع رأس السنة 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة البنوك في أسبوع رأس السنة الميلادية 2025, إذ من المقرر تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

موعد عودة البنوك من إجازة رأس السنة

أوضح البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل في البنوك اعتبارًا من صباح الخميس 2 يناير 2025, وستكون مدة إجازة البنوك في مصر لهذا العام يوماً واحدًا فقط، ليتمكن الموظفون من الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلاتهم وأصدقائهم.

إجازة البنوك في أسبوع رأس السنة 2025

الخدمات المصرفية المتاحة خلال رأس السنة

ستظل الخدمات المصرفية الإلكترونية متاحة للعملاء لإجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير عبر التطبيقات المصرفية مثل الموبايل البنكي، الإنترنت البنكي، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات أبل باي الخاصة بالتحويلات المالية.

الإجازات الرسمية في 2025

تعتبر إجازة رأس السنة الميلادية 2025 هي الإجازة الرسمية الأولى للقطاع المصرفي في العام الجديد, بينما رأس السنة الميلادية لن تكون إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في مصر،ويبدأ الاحتفال بالإجازات الرسمية في 7 يناير 2025، وهو موعد عيد الميلاد المجيد.

موعد إجازة البنوك في أسبوع رأس السنة 2025

يتستعرض “الموجز” باقي الإجازات الرسمية في عام 2025:

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

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