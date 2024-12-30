إجازة البنوك في شهر يناير 2025 للموظفين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

يبحث العديد عملاء وموظفي البنوك المصرية، لمعرفة إجازة البنوك في شهر يناير 2025 ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025، خاصًا بعد قرار البنك المركزي، وأيضًا بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في مصريوم 31 ديسمبر 2024.

إجازة البنوك في شهر يناير 2025

ويذكر أن البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، عن تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في مصر، في 31 ديسمبر 2024، ومن المقرر استئناف العمل في البنوك، صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

إجازة البنوك في شهر يناير 2025

كما تحصل البنوك على 11 إجازة رسمية وعطلات أسبوعية مدفوعة الأجر، في شهر يناير 2025، والتي يستعرضها الموجز، كالتالي:

عطلة أسبوعية: يوم الجمعة 3 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم السبت 4 يناير 2025

إجازة رسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم الجمعة 10 يناير 2025.

عطلة أسبوعية: يوم السبت 11 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم الجمعة 17 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم السبت 18 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم الجمعة 24 يناير 2025

عطلة أسبوعية وإجازة عيد الشرطة المصرية.: يوم السبت 25 يناير 2025

عطلة أسبوعية: يوم الجمعة 31 يناير 2025

إجازة البنوك في شهر يناير 2025

إجازة البنوك الرسمية خلال عام 2025

تشتمل السنة الميلادية الجديدة 2025، على عدد كبير من الإجازات الرسمية، التي يستفيد منها موظفي البنوك، كونها مدفوعة الأجر، وتأتي كما يلي:

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025.

إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 30 مارس 2025.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم 31 مارس 2025.

إجازة عيد شم النسيم يوم 21 أبريل 2025.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2025.

إجازة عيد العمال 1 مايو 2025.

إجازة يوم وقفة عرفات 5 يونيو 2025.

إجازة البنوك في شهر يناير 2025

إجازة عيد الأضحى المبارك 6 و7 يونيو 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو 2025.

إجازة ثورة 30 يونيو يوم 30 يونيو 2025.

إجازة ثورة 23 يوليو يوم 23 يوليو 2025.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر 2025.

إجازة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة المصرية يوم 6 أكتوبر 2025.

هل رأس السنة عطلة رسمية في البنوك؟

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، ليس هناك أي إجازة رسمية للقطاع الحكومي أو الخاص خلال رأس السنة الميلادية ولكن تبدأ أولى الإجازات الرسمية لعام 2025، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 يناير 2025.

إجازة البنوك في شهر يناير 2025

نصائح للعملاء قبل إجازة البنوك في شهر يناير 2025

نظرًا لتعطيل العمل في البنوك في 1 يناير 2025، ينصح البنك المركزي العملاء بما يلي:

إجراء أي معاملات بنكية هامة قبل يوم 1 يناير 2025.

متابعة الحسابات البنكية عبر الإنترنت لضمان إجراء أي عمليات طارئة.

التأكد من سداد أي مستحقات أو دفع فواتير قبل الموعد المحدد.

التخطيط المسبق للإيداعات والسحوبات في حالة الحاجة إليها.

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