الإجازات الرسمية في يناير 2025 .. فرص للراحة والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية

تعد الإجازات الرسمية فرصة كبيرة للراحة من ضغط العمل والحياة اليومية المرهقة، حيث يتاح للعاملين في القطاعين العام والخاص فرصة للاستمتاع بالمناسبات الدينية والوطنية، ويشهد شهر يناير 2025 عدد من الإجازات الرسمية المختلفة التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، مما يضاعف ايام الراحة للعاملين

وتوضح الموجز الإجازات المقررة في شهر يناير 2025 في السطور التالية

إجازات شهر يناير 2025

يشمل شهر يناير 2025 عدد من الإجازات الرسمية التي يحتفل بها المواطنون ، مثل المناسبات الدينية أو الوطنية، ومن أهم هذه الإجازات:

عيد الميلاد المجيد: يوافق يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: يوافق يوم السبت 25 يناير، وهو عطلة أسبوعية.

اجازات يناير



تفاصيل الإجازات الأسبوعية لشهر يناير 2025

إلى جانب الإجازات الرسمية ، يحتوي شهر يناير على اجازات نهاية الأسبوع التي تمنح المواطنين فرصة إضافية للراحة. وفيما يلي جدول بالعطلات الأسبوعية:

الجمعة 3 يناير.

السبت 4 يناير.

الجمعة 10 يناير.

السبت 11 يناير.

الجمعة 17 يناير.

السبت 18 يناير.

الجمعة 24 يناير.

السبت 25 يناير.

الجمعة 31 يناير.

حقوق العاملين في الإجازات السنوية

حسب قوانين العمل في مصر، يتمتع العاملون بمجموعة من الحقوق المتعلقة بالإجازات السنوية:

العامل أو الموظف الذي قضى سنة كاملة في الخدمة يستحق 21 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

العامل او الموظف الذي أمضى 10 سنوات أو أكثر لدى نفس صاحب العمل يستحق 30 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

العامل او الموظف الذي بلغ عمره 50 عامًا أو أكثر يستحق أيضًا 30 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل.

الإجازات الرسمية لعام 2025..

يتميز عام 2025 بتعدد الإجازات الرسمية التي تشمل مناسبات دينية ووطنية، منها:

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر المبارك.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى المبارك.

30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو: عيد الثورة.

5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

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