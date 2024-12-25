اعرف موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس

إجازة نصف العام 2025.. يتطلع كثير من أولياء الأمور لمعرفة موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس، حيث قررت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أن تبدأ الإجازة يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

كما تشمل إجازة نصف العام الدراسي 2025، جميع مراحل التعليم في المدارس الخاصة والرسمية واللغات، ولذلك يستعرض موقع الموجز، خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس

ويذكر أن وزارة التعليم، أشارت في وقت سابق، إلى أن مدة الإجازة ستكون أسبوعين فقط، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، مضيفة أنه لا يوجد أي نية لتغيير هذه المدة، وأن الإجازة ستظل كما هو مقرر، وتعتبر الإجازة بالنسبة لـ الطلاب وأولياء الأمور استراحة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025، وهي فترة تعتبر فرصة لتجديد النشاط والراحة.

وتهدف إجازة نصف العام إلى توفير راحة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك لكي يتمكنوا من الاسترخاء بعد فترة من الدراسة والضغط، وأيضًا تنظيم العملية التعليمية ومنها توزيع المناهج على نحو متوازن.

إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت في وقت سابق أنباء متداولة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تقييمات للطلاب في إجازة نصف العام.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لإصدار قرار بعقد وإجراء التقييمات للطلاب في إجازة نصف العام الدراسي، مشير إلى أن وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس

خريطة العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس

ويستعرض الموجز، في سياق متصل خريطة العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس، على النحو التالي:

بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم السبت 8 فبراير 2025

نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني: يوم السبت الموافق 24 مايو 2025

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 .

بداية امتحانات الثانوية العامة: يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 .

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