عدد أيام إجازة نصف العام 2025.. كم يوم سيحصل عليه الطلاب؟

مع اقتراب نهاية العام، تزايدت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة عدد أيام إجازة نصف العام 2025، بهدف التحضير لها قبل انتهاء العام الحالي وبداية العام الميلادي الجديد 2024/2025.

ومن جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

عدد أيام إجازة نصف العام 2025

وجاء موعد إجازة نصف العام 2025 وتفاصيل الفصل الدراسي الثاني، كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024\2025، كالتالي:

- إجازة نصف السنة بداية من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- تنتهي إجازة نصف العام الدارسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تستمر فترة إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.

موعد امتحانات نصف العام 2025

كما تبدأ امتحانات نصف العام القادم من 11 إلى 23 يناير 2025، لجميع المراحل الدراسية، ويأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، إذ ستُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين.

عدد أيام إجازة نصف العام 2025

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

في حين ستبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي في ذات الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

وكذا من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس

ويستعرض الموجز، خريطة العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس، على النحو التالي:

بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم السبت 8 فبراير 2025

نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت الموافق 24 مايو 2025

عدد أيام إجازة نصف العام 2025

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 .

بداية امتحانات الثانوية العامة: يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 .

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