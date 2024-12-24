جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والمرحلة الإعدادية

امتحانات نصف العام 2025.. تزايدت تساؤلات الطلاب واولياء الامور عن جدول امتحانات نصف العام 2025، ومن جانبه، أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025، الذي لاقى اهتمامًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور.

ويشمل جدول امتحانات نصف العام 2025، تحديد مواعيد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني والثانوي، وينشر موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



جدول امتحانات نصف العام 2025

وحرصًا على سلامة الطلاب، أكد محافظ القاهرة أهمية اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء فترة امتحانات نصف العام 2025، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر، حيث يبدأ امتحان المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل من يوم الخميس 2 يناير 2025 حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، أما بالنسبة لامتحانات الصف الثالث الابتدائي، فسيبدأون امتحاناتهم في الفترة من يوم السبت 11 يناير 2025 إلى يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والمرحلة الاعدادية 2025

فيما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى، من يوم السبت 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 16 يناير 2025، أما امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والرياضية والمهنية للطلاب الصم والمكفوفين، فستُعقد من يوم السبت 18 يناير حتى يوم الخميس 23 يناير 2025، في حين ستعقد امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير، اما امتحانات النقل للتعليم الثانوي من السبت 11 يناير إلى الخميس 16 يناير.

مود امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 للجامعات يوم 4 يناير 2025، كما تكون إجازة نصف العام للجامعات من يوم 25 يناير 2025، حيث

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

ومن المقرر، أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025، على أن تنتهي الدراسة يوم 29 مايو 2025، وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025.

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