جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الخامس الابتدائي

امتحانات نصف العام.. يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة عن جدول امتحانات الترم الأول، والذي سيوضحه الموجز في السطور التالية.

موعد امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي

أعلنت محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة الفصل الدراسي الأول 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة خلال الفترة الصباحية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تنطلق امتحانات نصف العام في 11 يناير المقبل تحت رعاية مديرية التربية والتعليم، على أن تعقد امتحانات المستوى الرفيع للمدارس اللغات بأنواعها في الفترة من 2،4،5، 9 يناير 2025 وفق ظروف كل إدارة تعليمية مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

امتحان نصف العام

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي بالعام الدراسي 2024/2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

المادة: اللغة العربية.

مدة الامتحان: ساعتان ونصف، منها عشرون دقيقة للإملاء.

- يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

المادة: اللغة الإنجليزية.

مدة الامتحان: ساعة ونصف.

- يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025.

المادة: العلوم.

مدة الامتحان ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025

المادة: الرياضيات.

مدة الامتحان: ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025

المادة: تكنولوجيا المعلومات.

مدة الامتحان: ساعة ونصف.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025:

المادة: الدراسات الاجتماعية.

مدة الامتحان: ساعة ونصف.

وأشارت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة إلى أن امتحانات المستوى الرفيع: تُعقد امتحانات نصف العام في المستوى الرفيع للمدارس اللغات خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2025، وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

وبحسب المعلن من الإدارة التعليمية مواصفات الورقة الامتحانية يجب مراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في جميع المواد.

وبحسب الإدارة التعليمية لمحافظة القاهرة فإنه يتم تطبيق القرار الوزاري ويحمل رقم 136 لسنة 2024 الخاص بنظام الدراسة والتقييم في المرحلة الابتدائية.

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