حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الترم الأول لعام 2024-2025، لتدريب الطلاب على طريقة حل امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها الشهر المقبل يوم 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل مواصفات امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان متماشيًا مع نواتج التعلم المقررة على طلاب الصف السادس بالترم الأول.

مواصفات امتحان

مواصفات امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن من ضمن مواصفات امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي هو تنوع الأسئلة لتلبية مستويات الحل للطلاب، كما أن هناك مجموعة من الضوابط الأساسية لضمان جودة الامتحان، وتشمل ما يلي:

تقتصر مواصفات امتحان على اسئلة المجتوى الدراسي الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الأول.

إعداد الورقة الامتحانية بتنسيق واضح مع مراعاة نوع الخط وحجمه، والمسافات بين الأسطر لضمان سهولة القراءة.

تشمل الورقة أسئلة متنوعة تغطي مستويات صعوبة مختلفة، تبدأ من السهل إلى الأكثر تعقيدًا تدريجيًا.

تتضمن الأسئلة جميع المستويات المعرفية التي تمت دراستها لضمان تقييم شامل لمهارات الطلاب.

تكون صياغة الأسئلة واضحة ودقيقة لتجنب أي لبس أو سوء فهم.

إعداد الكراسة الامتحانية ونماذج الإجابة بشكل إلكتروني لتسهيل عملية التصحيح وضمان دقتها.

امتحان اللغة العربية

موعد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي لطلاب المرحلة الابتدائية للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي يوم 16 يناير 2025، وفي نفس اليوم والشهر تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والإعدادي.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية من المقرر أن تبدأ يوم 18 يناير وتنتهي يوم 23 يناير وفقًا للمواعيد الرسمية المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى المواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

موعد إجازة نصف العام 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء إجازة نصف العام اعتبارًا من يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

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