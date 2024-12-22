تغييرات محدودة في إدارات تعليم القاهرة.. تفاصيل وأسماء

تعيينات جديدة في إدارات تعليمية بمحافظة القاهرة.. أعلنت سماح إبراهيم، مدير المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة، عن إجراء حركة تغييرات محدودة شملت بعض المناصب القيادية لمديري عموم الإدارات التعليمية، ويعرض الموجز القرار بالتفصيل.

تغيرات في مناصب مديري عموم الإدارة التعليمية بالقاهرة

جاءت التغييرات كالتالي:

إدارة البساتين التعليمية: استبعاد نبيل محمود، وتكليف محمد مصطفى.

إدارة التبين: تكليف الدكتور أحمد المهني.

إدارة حلوان: تكليف الدكتور عبد العزيز فهمي.

إدارة المرج: تكليف أيمن الفخراني.

إدارة النزهة: تكليف داليا مصطفى.

إدارة المطرية: تكليف محمد حسين (وكيل إدارة الساحل سابقًا).



تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

في سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا موجّهًا لجميع المديريات التعليمية لتنظيم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، جاءت المواعيد وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة كما يلي:

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي: تبدأ من 11 يناير وتنتهي في 16 يناير 2025.

امتحانات الصف الثاني الثانوي تعقد بالفترة الأولى.

امتحانات الصف الأول الثانوي تعقد بالفترة الثانية.

فترة فاصلة نصف ساعة بين الامتحانات



امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والابتدائية: تُجرى خلال الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية: تُعقد من 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع: تُجرى قبل امتحانات المواد الأساسية.



توجيهات الوزارة

شددت الوزارة على الالتزام بالإجراءات التالية:

1. اعتبار فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية.



2. الالتزام بالإجراءات المنظمة للامتحانات وضمان السرية.



3. عدم عقد امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين (6، 7، 8، و19 يناير).

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