تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بمعارض وعروض فنية لطلاب المدارس

نظمت إدارة الأقصر التعليمية بالتعاون مع توجيه الصفوف الأولى وتوجيه اللغة العربية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وبمشاركة عدد كبير من مدارس الإدارة التعليمية بالأقصر، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة للاحتفال .

إذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافتها

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بافتتاح المعرض الفني التي قامت بالمشاركة فى تنظيمه، مريم الفونس ومريان راجي عن اللغة العربية شارك فيه طلاب أكثر من 25 مدرسة حكومية وتجريبة وخاصة واستمع وكيل الوزارة لشرح من الطلاب عن الاعمال الفنيه التى تتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يحتفل به العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام لأنه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 ديسمبر 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، حيث أن الغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافتها وتطورها بإعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.

اليوم العالمي للغة العربية

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

بدأت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة للقرآن الكريم للتلميذ مدثر ثروت، ثم ألقت الطالبة صبا قصيدة شعرية بعنوان "وقف الخلق".

كما أن تضمن البرنامج أيضًا استعراضًا بعنوان "لغتي درتي" لمدرسة الراهبات، ومسرحية "أقسام الكلام" لمدرسة وادي الملكات، واستعراض "تتوج الضاد" لمدرسة سان جوزيف.

وقدمت الطالبة يارا أحمد إبراهيم، من الصف الثاني بمدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة بإدارة إسنا التعليمية، قصيدة، وخلفها استعراض "لغة الضاد" لمدرسة المستقبل الخاصة بطيبة، واستعراض في "الكتب قرينا" لتلاميذ مدرسة الفرنسيسكان. واختتمت الاحتفالية بقصيدة "اتظن عندما أحرقني" للطالب نصر أشرف، واستعراض "جمعتنا لغتي العربية" لطلاب مدرسة أحمس.

اليوم العالمي للغة العربية

وقد اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قرارًا للاحتفال باليوم العالمي للغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وتم اختيار 18 ديسمبر ليكون يومًا للاحتفاء باللغة العربية، وبالتالي سُمي بـ "اليوم العالمي للغة العربية". ويوافق هذا التاريخ ذكرى قرار الجمعية العامة رقم 3190 (د-28) لعام 1973، الذي أقر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

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