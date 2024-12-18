بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. تفعيل مبادرة يلا نحكي قصة لاولادنا

اليوم العالمي للغة العربية.. تعد اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات العالمية أهمية، إذ يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص وتُعتبر رسمية في حوالي 25 دولة، بما في ذلك الدول العربية.

اليوم العالمى للغة العربية

اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قرارًا للاحتفال باليوم العالمي للغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وتم اختيار 18 ديسمبر ليكون يومًا للاحتفاء باللغة العربية لذا سمي بـ اليوم العالمي للغة العربية.

ويوافق هذا التاريخ ذكرى قرار الجمعية العامة رقم 3190 (د-28) لعام 1973، الذي أقر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

اليوم العالمي للغة العربية



هيئة الكتاب : خصم بنسبة 20%

وفي هذا الصدد، أعلنت "هيئة الكتاب" عن خصم بنسبة 20% على إصداراتها في المحافظات، حيث تحظى اللغة العربية بمكانة خاصة لدى المسلمين، حيث تُستخدم في الصلاة والعبادات، كما تُعد لغة شعائرية مهمة للعديد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية، وقد شهدت العصور الوسطى تدوين العديد من النصوص الفكرية والدينية اليهودية بها.

اليوم العالمي للغة العربية

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر للموجز، أنها أصدرت بيانًا اعلاميًـا بمناسبة اليوم العالمي لـ اللغة العربية تحث فيه اولياء الامور بضرورة زرع حب اللغة العربية في نفوس الابناء والتوقف عن الاعتقاد ان تحدث الابناء باللغات الأجنبية الاخري بطلاقه هو نوع من التحضر والمدنية وشيء يدعو للتفاخر والتباهي

تعزيز مكانة اللغة العربية

وتابعت الحزاوي : لابد من الأسرة ان تشجيع ابنائها علي قراءة الكتب والقصص العربية وايضا حثهم علي كتابة اللغة العربية بشكل صحيح فاللغة العربية تتعرض لمحاولة لطمسها من خلال استخدام حروف إنجليزية في الكتابة العربية، وهو ما يسمي بالفرانكو آراب.

ومن الجيد اهتمام الاسرة بتوفير مكتبة صغيرة يتوافر فيها قصص متنوعة باللغة العربية وتكون ملاءمة للمرحلة العمرية للأبناء ومن خلال قراءة الابناء القصص سيكتسب حصيلة لغوية و مع ممارسة عادة القراءة سوف يتحدث بطلاقه اللغة العربية و يجيد كتابتها .

واستكملت الحزاوي : كما نرجو من المدرسة ان تلعب ايضا دور في تعزيز مكانة اللغة العربية من خلال تنظيم انشطة مرتبطة باللغة العربية كمسابقات الخطابة والشعر و كتابة القصص مع ضرورة الاهتمام بحصص الخط والتعبير في المدرسة وعدم إهمالها مع تكدس المناهج .



مبادرة يلا نحكي قصة لاولادنا

واختتمت الحزاوي : بتفعيل مبادرة يلا نحكي قصة لاولادنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ايمانا ان حكي القصة لها فائدة كبيرة كوسيلة تعليمية وتربوية ويمكن ان تساعد اولياء الامور في تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الابناء وكذلك اتقان اللغة العربية كتابة وقراءة



اقرأ أيضًا:

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. حديث شريف عن اللغة العربية وأهميتها

اليوم العالمي للغة العربية.. كيف احتفل الأزهر الشريف بلغة الضاد ؟