اليوم العالمي للغة العربية.. كيف احتفل الأزهر الشريف بلغة الضاد ؟

اليوم العالمي للغة العربية.. منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1973 اللغة العربية كلغة رسمية سادسة، أصبح يوم 18 ديسمبر مناسبة للاحتفاء بـ اليوم العالمي للغة العربية أو ما يطلق عليها لغة الضاد، إحدى أقدم وأغنى لغات العالم وأكثرها تنوعًا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وفي سياق الاحتفاء باللغات، وفي اليوم العالمي للغة الإشارة، قام البنك التجاري الدولي بإطلاق قاموس تعليمي لزيادة الوعي بها، ولكن، في ظل هيمنة اللغات الأجنبية في العصر الحالي، يبقى السؤال: كيف يمكن تحفيز أطفالنا على تعلم اللغة العربية وإتقانها؟ وهل لا تزال الفصحى جزءًا من حياتنا اليومية؟

الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفل الأزهر الشريف باليوم العالمي للغة العربية في احتفالية كبرى نظّمها قطاع المعاهد الأزهرية تحت عنوان "اللغة العربية أصالة وريادة"، كما أقيمت الفعالية بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الأزهر، على رأسهم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأزهرية.

كما تضمنت احتفالية الأزهر الشريف كلمات لأبرز الشخصيات الحاضرة، حيث ألقى فضيلة أ.د محمد الضويني كلمة أكد فيها أهمية اللغة العربية في الحفاظ على هوية الأمة وثقافتها، كما ألقى الدكتور حسن الشافعي كلمة سلط فيها الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه اللغة العربية في التواصل بين مختلف الثقافات، من جانبه، تحدث الدكتور سلامة داود عن أهمية اللغة العربية في مجالات العلم والتعليم، بينما تناول الشيخ أيمن عبدالغني في كلمته دور الأزهر في تعزيز اللغة العربية وتعليمها.

كما شهدت الفعالية افتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي، والذي أتاح للزوار فرصة الاطلاع على الأعمال الفنية التي تبرز جماليات الخط العربي وثقافة اللغة، تمثل هذه الاحتفالية تأكيدًا على مكانة اللغة العربية في العالم، وحرص الأزهر على نشرها والحفاظ عليها.

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