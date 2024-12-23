كيفية تجديد جواز السفر 2025 عبر الإنترنت: الخطوات والأوراق المطلوبة

يعد جواز السفر أحد الوثائق الأساسية التي يحتاجها المسافرون للتنقل بين الدول، ومع التطور التكنولوجي، أصبح بإمكان المواطنين المصريين تجديد جواز السفر 2024 بسهولة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التكدس في المصالح الحكومية، ويستعرض الموجز طريقة التجديد.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2024

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن قائمة الأوراق اللازمة لتجديد جواز السفر 2024 إلكترونيًا، وتشمل:

البطاقة الشخصية: يجب أن تكون سارية المفعول.

شهادة ميلاد مميكنة: للأطفال دون سن الـ 15 عامًا.

صور شخصية: عدد 4 صور بمقاس 4x6 حديثة.

الموقف من التجنيد: للذكور فقط.

المؤهل الدراسي: إذا لم يكن مُسجّلًا في البطاقة الشخصية.



خطوات تجديد جواز السفر 2024 أونلاين

لتسهيل عملية تجديد جواز السفر، خصصت مصلحة الجوازات موقعًا إلكترونيًا رسميًا يمكن من خلاله إتمام الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني: الخاص بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.



2. إنشاء حساب جديد: إذا لم يكن لديك حساب مسبق، وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.



3. إدخال البيانات الشخصية: مثل الرقم القومي ورقم البطاقة الشخصية.



4. رفع صورة شخصية حديثة: بمقاس 4x6.



5. إرفاق المستندات المطلوبة: مثل شهادة الخدمة العسكرية للذكور ووثيقة الزواج إذا لم يكن الزوج مُسجلًا بجواز السفر.



6. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني: وسداد رسوم تجديد جواز السفر.



7. تأكيد الطلب: واستلام رسالة تحدد موعد استلام جواز السفر.

جواز السفر

كيفية استخراج جواز سفر مستعجل

لمن يرغب في استخراج جواز سفر جديد لأول مرة وبشكل مستعجل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة الداخلية: واختيار قسم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.



2. التعرف على الأوراق المطلوبة: واختيار خدمة استخراج جواز سفر مستعجل.



3. ملء البيانات الشخصية: من خلال إنشاء حساب جديد أو الدخول بحساب قديم.



4. تقديم المستندات إلكترونيًا: ورفع الصور والمستندات المطلوبة.



5. دفع الرسوم إلكترونيًا: باستخدام الوسائل المتاحة.



6. تحديد موعد استلام الجواز: من أقرب مكتب جوازات.

مميزات تجديد جواز السفر أونلاين

توفير الوقت والجهد.

تجنب الزحام في المقرات الحكومية.

سهولة الدفع الإلكتروني.



تتيح هذه الخطوات للمواطنين إمكانية تجديد جواز السفر 2024 أو استخراج جواز جديد بطريقة مرنة وسريعة، مما يُعزز من تجربة السفر والتنقل الدولية.

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