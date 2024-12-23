استعدادات المديريات التعليمية لامتحانات الترم الأول

أعلن المديريات التعليمية في المحافظات عن استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من الضوابط والتي يجب مراعاتها لسير العملية التعليمة على نحو منضبط.

ويستعرض الموجز في السطور التالية كل ما يخص امتحانات الفصل الدراسي الأول والضوابط التي يجب اتباعها لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ما هو موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول؟

بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات في 11 يناير 2025.

امتحان

ما هي تعليمات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق تعليمات واضحة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، هذه التعليمات هي:

- تشكيل لجان النظام والمراقبة.

- إقرار الانتهاء من المناهج.

- إقرار عدم وجود قرابة.

- تسليم التقييمات وكشوف رصد الدرجات.

- إعداد كشوف المراقبة والملاحظين.

- تجهيز لجان الامتحانات

- إتمام أعمال الصيانة والنظافة.

ما هي ضوابط الورقة الامتحانية وفتح مظاريف الأسئلة؟

حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الضوابط الامتحانية المتعلقة بالورقة الامتحانية وفتح مظاريف الأسئلة وذلك على النحو التالي:

- الالتزام بالمواصفات الفنية لورقة الامتحان.

- المراجعة الدقيقة لورقة الامتحان بعد الطباعة للتأكد من خلوها من أي نوع من أنواع الأخطاء سواء إملائية أو غيرها.

- الحفاظ على السرية التامة.

- منع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين، لضمان سير الامتحانات على نحو منضبط.

- فتح مظاريف الأسئلة، حيث لا يتم فتح مظاريف الأسئلة إلا بحضور جميع أعضاء لجنة الأسئلة والموجه المقيم.

- التأكد من عدد الأسئلة، بحيث يجب التأكد من أن عدد أوراق الأسئلة يتوافق مع العدد المسجل على المظروف من الخارج قبل التوزيع على الطلاب.

- مطابقة المظروف للمادة والصف

- توفير بيئة امتحانية مناسبة لضمان تركيز الطلاب والامتناع عن التشويش أو ما يعمل على إفقاد الطلاب تركيزهم.

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