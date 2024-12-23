الأزهر الشريف يقرر إعادة فتح التسجيل لاستمارات الشهاداتين الابتدائية والإعدادية

قرار جديد أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية مؤخرًا رأفة بالطلاب الشهادتين الإعدادية والابتدائية الذين لم يحالفهم الحظ في تسجيل الاستمارات، يوضح تفاصيله الموجز في السطور التالية.

موعد فتح التسجيل في استمارات الشهادتين الإعدادية والابتدائية

حيث أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين 23 ديسمبر قرار بإعداة فتح التسجيل لاستمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2024-2025.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية أن فتح باب التسجيل سيكون بصفة استثنائية ونهائية وذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 24-12-2024 وحتى الخميس 26-12-2024.

امتحانات الأزهر

جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن من فترة عن موعد فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2024/ 2025، مناشدًا الطلبة بالتسجيل حتى لا يضيعوا على أنفسهم الفرصة.

ضوابط امتحانات الأزهر الشريف

ونصح قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب في المرحلتين الابتدائية والاعدادية الالتزام بالتعليمات الآتية:

- يقوم الطالب بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع بياناتها بطبعها وتسليمها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من واقع سجلات الطالب والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها بملف الطالب.

- يرفق مع الاستمارات كشوف 2ج الإلكترونية على أن يتم التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملا ورقمه القومى، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

- على شيخ المعهد تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء تكون مهمتهم مراجعة البيانات التي حررها التلاميذ من واقع السجلات وشهادات الميلاد، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة المشكلة، وتعتمد من شيخ المعهد، وفي حالة وجود تصويب في أي بيان يتم التوقيع على التصويب من قبل اللجنة، وأن يوقع التلميذ أيضا علي التصويب، ويحتفظ المعهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، ويحفظ بالمعهد للرجوع إليه عند الحاجة.

- في حالة وجود بيان خطأ للطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهد بتصحيح البيان على البرنامج بعد التأكد من صحة البيان من واقع ملف الطالب بالمعهد.

- تقوم إدارة امتحانات المنطقة بوضع الآلية المناسبة لاستلام الاستمارات الإلكترونية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومعاهدها، تمهيداً لبدء دورة العمل في التحضير لامتحانات الشهادات وإعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26/ 12/ 2024.

- يتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025م.

اقرأ أيضًا:

رئيس جامعة الأزهر: الإعجاز العلمي في القرآن رسالة للأجيال القادمةآخر موعد لمسابقة الأزهر للمعلمين 2024 والأجزاء المحذوفة لطلاب الصف الأول الثانوي