الأزهر يوضح حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية.. تعتبر الصدقة من أعظم الأعمال التي حث عليها الإسلام، حيث تُعد وسيلة مهمة للتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وتساهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين.

وفي ظل فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، يصبح التصدق بالأغطية والملابس الشتوية من الأفعال التي تحمل قيمة كبيرة في تحقيق هذا التكافل، ولكن ما حكم التصدق بهذه الأشياء؟ في هذا التقرير، يوضح موقع الموجز فيما يلي حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية وكيفية الاستفادة من هذه الأعمال الصالحة في الإحسان إلى الآخرين.

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشرع الحنيف حثنا على مساعدة الفقراء والمحتاجين والتفاعل معهم بروح من الرحمة والتكافل، وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أضاف مركز الأزهر للفتوى أن التصدق بالأغطية والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في فصل الشتاء تعد من صور التكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: "مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" [رواه مسلم].

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية

الصدقة في فصل الشتاء: أبواب للستر والعطاء

يرتبط مفهوم الصدقة في أذهان كثير من الناس بالماء والمال، فمثلاً، قد تكون هناك صدقة جارية عبر توزيع الماء البارد في فصل الصيف على من يعانون من الحرارة، أو يتم تقديم المال لمساعدة المحتاجين، وهذا يعظم من فهم الصدقة في أوساط المسلمين.

الصدقة في "ربيع المؤمن" ودور البطاطين في الشتاء

لكن في فصل الشتاء، الذي وصفه النبي ﷺ بـ"ربيع المؤمن"، يغفل الكثيرون عن نوع آخر من الصدقات التي، رغم كونها مقبولة عند الله، تتميز بكونها أحد أبواب الستر للمسلم، فمن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة، ومثال على ذلك توزيع البطاطين في الشتاء على الفقراء، وهي صدقة قد لا يقدر على تقدير فضلها سوى من يعاني من برد الشتاء القارس، ويجد في تلك البطانية دافعًا للعطاء ودعم الفقراء في هذه الفترة الباردة من العام.

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية

هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟

الأصل في زكاة المال أن تخرج مالًا، ثم يعطى للفقير ليتمكن من التصرف فيه كما يشاء، لأنه أدرى بمصلحته، ولكن السؤال هنا: هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال؟

وردًا على هذا السؤال، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في أحد مقاطع الفيديو عبر منصة "يوتيوب"، إنه لا يوجد مانع من شراء البطاطين وتوزيعها على الفقراء من زكاة المال، ولكن هناك صورتين لهذه العملية: الأولى أن تكون من باب الصدقة التي هي واسعة ومفتوحة، حيث يمكن للمتصدق أن يوزعها حسب رغبته في تقديم العون للمحتاجين.

حكم التصدق بالأغطية والملابس الشتوية



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