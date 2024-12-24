أوراق التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل وشروط القبول

التقديم في المدارس المصرية اليابانية.. تستعد المدارس المصرية اليابانية لفتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس عن قرب بدء قبول طلبات الالتحاق في الأيام القليلة القادمة، كما يشمل التقديم فروعًا جديدة تشمل مناطق مختلفة، منها العاصمة الإدارية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط وأوراق التقديم في المدارس المصرية اليابانية

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية الآتي:

1. احضار شهادة ميلاد مميكنة حديثة الإصدار للطفل.

2. تقديم بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

3. إثبات محل الإقامة (توثيق رسمي) في حال كان العنوان الحالي مختلفًا عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن يكون التاريخ المسجل لا يقل عن 6 أشهر قبل فتح باب التقديم.

4. تقديم إقرار من ولي الأمر بالتوقيع على نموذجين: أحدهما للمدرسة والآخر للاحتفاظ به، مع التأكيد على أنه في حال مخالفة بنود الإقرار، يتم رفض ملف الطالب ولا يحق لولي الأمر المطالبة بمبلغ مقدم المصروفات.

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية

يُتوقع أن يُفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب للعام الدراسي 2025-2026 في الأيام المقبلة، حيث تعد هذه فرصة مهمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس المتميزة التي تعتمد النظام التعليمي الياباني، مما يوفر بيئة تعليمية متميزة للأطفال في مختلف المناطق.

شروط القبول في المدارس اليابانية المصرية

ومن جانبهم، يبحث العديد من أولياء الأمور عن سن القبول والشروط المتعلقة بالالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل وتكون كالآتي:

- المستوى الأول (رياض أطفال): من 4 سنوات حتى 5 سنوات، باستثناء يوم واحد.

- المستوى الثاني (رياض أطفال): من 5 سنوات حتى 6 سنوات، باستثناء يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات حتى 7 سنوات، باستثناء يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات حتى 8 سنوات، باستثناء يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي: من 8 سنوات حتى 9 سنوات، باستثناء يوم واحد.

كما يتم قبول الأطفال بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه، وفي حالة التقدم للمرحلة الدراسية ما بعد رياض الأطفال، يشترط أن يكون الطفل قد حصل على تحويل من مدرسة لغات.

جدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تسعى إلى تعزيز جودة التعليم في مصر، خاصة من خلال برامج تعليمية مبتكرة تجمع بين الأساليب التعليمية الحديثة والرعاية الشخصية التي تضمن تطوير مهارات الطلاب.

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