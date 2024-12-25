متى تتوقف الدراسة للصفين الأول والثاني الابتدائي؟.. إليك التفاصيل

قامت المديريات التعليمية والإدارات المدارس، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بتوجيه عدم توقف الدراسة للصفين الأول والثاني الابتدائي واستمرارها حتى 23 يناير المقبل، مؤكدة على استمرار الدراسة بمرحلة رياض الأطفال وفق الخريطة الزمنية.

شروط تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

ولفتت المديريات إلى أن، حضور التلاميذ بنسبة لا تقل عن 60%، للصفين الأول والثاني الابتدائى وذلك لـ أداء المهام التحريرية والشفهية.

وفي حالة عدم حضور التلاميذ، وفقا للنسبة المقررة، فلا ينقل للصف الأعلى وذلك إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الصيفي الذى تعده المدرسة في نهاية العام الدراسي

كما يكون هناك البرنامج العلاجي الصيفي تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية.

ويجب إخطار ولى الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

ثم يتم تقييم التلاميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم في الدراسة ومساعدتهم.

وبعد ذلك يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول والهدف من تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات دعم متابعة التلاميذ باستمرار ومعرفة أدائهم ومتابعته.

حيث يتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئي يوم 29 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل كما يعقد تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

توقف الدراسة للصف الأول والثاني الابتدائي

ضوابط امتحانات الصف الأول الابتدائي 2024

وفي السياق ذاته، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الضوابط الخاصة بالورقة الامتحانية وذلك لضمان دقة وفاعلية التقييم، ويستعرضها الموجز، على النحو التالي:

تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لضمان تقييم شامل.

يجب أن تقتصر أسئلة الورقة الامتحانية على نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

تُوزع الأسئلة بما يتناسب مع الوزن النسبي لكل ناتج تعلم ضمن المقرر.

تُوازن الورقة بين المستويات المعرفية المختلفة للمادة.

يُشترط أن تكون الأسئلة دقيقة وواضحة في صياغتها اللغوية.

توقف الدراسة للصف الأول والثاني الابتدائي

يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية البيانات الأساسية مثل “ الصف ، والزمن، المرحلة الدراسية، الزمن المحدد، الدرجة، الفصل الدراسي”.

يُشترط أن تكون الأسئلة دقيقة وواضحة في صياغتها اللغوية.

يُشدد على أهمية تنسيق الورقة الامتحانية بشكل يضمن سهولة قراءتها، من حيث حجم الخط، نوعه، والمسافات بين السطور.

تُغطي الأسئلة مستويات صعوبة مختلفة، بما يتيح التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

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