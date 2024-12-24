نماذج امتحان مادة دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

نماذج امتحان مادة دراسات للصف الرابع الابتدائي.. مع اقتراب امتحانات نصف العام 2024/2025، يتزايد البحث عن نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للاستعداد للامتحانات التي تشمل طلاب جميع المراحل الدراسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نماذج امتحان مادة دراسات للصف الرابع الابتدائي

في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات نصف العام، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن نماذج امتحان مادة الدراسات لمساعدة الطلاب في التحضير.

نماذج امتحان مادة دراسات 2025

كما تتيح وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان مادة دراسات للصف الرابع الابتدائي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة، تهدف هذه النماذج إلى توضيح شكل الامتحان ونظام الأسئلة الذي سيتم تطبيقه، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من التدرب على الأنماط المختلفة للأسئلة التي قد تواجههم في الامتحانات.

كما يتضمن النموذج الاسترشادي لمادة الدراسات الاجتماعية أربعة أسئلة رئيسية، مقسمة إلى جزئين (أ) و (ب)، وتتناول الموضوعات التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي. إليكم أبرز مكونات النماذج:

السؤال الأول (أ) يتعلق بالخريطة.

السؤال الأول (ب) يتضمن التحقق من صحة بعض العبارات.

السؤال الثاني (أ) يطلب من الطلاب إكمال العبارات.

السؤال الثاني (ب) يتطلب تحديد العبارات الصحيحة والخاطئة.

السؤال الثالث (أ) يشتمل على إكمال العبارات وفقًا للصورة المعروضة.

السؤال الثالث (ب) يتطلب كتابة ما تشير إليه العبارة.

السؤال الرابع (أ) يحتوي على اختيار الإجابة الصحيحة.

السؤال الرابع (ب) يتطلب تصنيف الشخصيات.

رابط نماذج امتحان مادة دراسات للصف الرابع الابتدائي

الحصول على نماذج امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن يمكن الحصول على نماذج امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، وفقًا للخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه من هنا.

2- تحديد منصة التعليم الإلكتروني.

3- اختيار المرحلة التعليمية.

4- تحديد الفصل الدراسي والعام.

5- اختيار المادة المراد الحصول على النموذج الخاص بها.

6- الضغط على بحث.

7- تظهر النتيجة والتي يمكن استعراض النموذج أو تحميله.

هذه النماذج تهدف إلى تيسير عملية المراجعة للطلاب وضمان استعدادهم الجيد للامتحانات.

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