تبدأ الدراسة به العام المقبل.. ماذا تعرف عن النظام التعليمي كوزن الجديد؟

نظام كوزن الجديد.. تداولت العديد من الأخبار المتداولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن احتمالية تطبيق نظام تعليمي جديد، سيتم تطبيقة بعد اجتياز الشهادة الإعدادية.

ووفقًا لذلك سيتم تطبيق نظام كوزن الجديد، فور التعاون بين وزارتي التعليم والتعليم العالي.

وفيما يلي سنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز نظام كوزن الجديد الذي قررت وزارة التعليم تطبيقه.

نظام كوزن الجديد

نظام كوزن الجديد

ما هو النظام التعليمي كوزن الجديد؟

وبدوره، أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء تنفيذ النموذج التعليمي الياباني «كوزن»، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ويعتبر نظام التعليم الجديد كوزن الذى من المقرر تطبيقه، كالتالي:

هو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليمًا متخصصًا

الدراسة في نظام التعليم تبدأ بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات

يركز النظام على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة

يتميز منهج كوزن الدراسي بتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى بحلول وقت التخرج

تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.



نظام التعليم الذاتي لمرحلة التعليم الأساسي

وافق صندوق تطوير التعليم على البدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي لمرحلة التعليم الأساسي، باستخدام أساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم والمهارات الحسابية.

مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات

وسيتم تضمين هذا المنهج كجزء أساسي في التعليم العام بعد تنفيذ المشروع بشكل كامل، كما تمت الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ليصبحا على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة.

اليابان نموذجًا رائدًا في التعليم

ومن الجدير بالذكر، قد أشار وزير التربية والتعليم إلى أن اليابان تُعد نموذجًا رائدًا في التعليم، وأن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون معها لتحسين العملية التعليمية في مصر.

كما أكد اهتمام القيادة السياسية بالمدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى خطط الوزارة للتوسع في إنشائها، والتي تركز على تطوير الشخصية المتكاملة للطفل، وتعزيز القدرات الدراسية، وتنمية الأخلاق.

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