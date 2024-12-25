تعرف علي عدد الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025

تتعدد الإجازات الرسمية في كل عام، وتعتبر هذه العطلات فرصة للراحة من عناء العمل والضغوط النفسية بسبب أعباء المعيشة، وفي عام 2025، تبدأ بعدد من الإجازات الرسمية، المختلفة سواء كانت وطنية أو دينية، وهذا العام يبدأ بعدد من العطلات الرسمية المميزة التي تأتي مع الإجازات الأسبوعية، مما يعزز من أهمية هذه الأيام في التقويم السنوي.

إجازات شهر يناير 2025 الرسمية

ومن خلال هذا التقرير، يرصد الموجز مواعيد الإجازات لشهر يناير للعام للجديد ، والتي تشمل بعض من المناسبات الوطنية وايضا الاعياد الدينية والعطلات الموسمية، إلى جانب إجازات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية بالتواريخ شهر يناير 2025

إجازة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء.

- إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وبهذا تكون أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم السبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

اجازات شهر يناير

حقوق العمال في الإجازات السنوية

ويذكر أن العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة يستحق إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل، و كما يستحق الموظف والعامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل في القطاع الخاص او أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل، كما يستحق العامل الذي بلغ عمر الـ 50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

وبذلك شهر يناير 2025 سيحمل العديد من العطلات الرسمية وكذلك الأسبوعية التي تمنح المواطنين فرصة للراحة ، من خلال هذه العطلات، للاحتفال بالمناسبات الدينية أو الاحتفال بالحرية بثورة 25يناير.

قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لعام 2025

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

26 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر المبارك

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى المبارك

30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

23 يوليو: عيد الثورة.

5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

نرصد لكم تفصيلاً الإجازات الأسبوعية فى شهر يناير 2025، والتي جاءت كالتالي :

الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية

السبت 4 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية

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