موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر .. كم يومًا؟

مع اقتراب موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر، تزداد التساؤلات حول توقيتها وعدد الأيام التي تتضمنها، خصوصًا للراغبين في التخطيط المسبق للسفر أو الاحتفال بأجواء الأعياد. وفيما يلي يرصد الموجز كل ما تحتاج معرفته حول الإجازة المنتظرة .

متى إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر؟

تُحتفل مصر بعيد الميلاد المجيد سنويًا في 7 يناير، وهو تقليد ثابت يُعبر عن احترام التعددية الدينية. وفي عام 2025، ستُصادف الإجازة يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير، حيث سيتم منح هذا اليوم كعطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.

إجازات شهر يناير 2025: تنوع في المناسبات

شهر يناير 2025 يحمل 11 يومًا من الإجازات، تشمل العطلات الرسمية والعطلات الأسبوعية.

الإجازات الرسمية:

1. الثلاثاء، 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

2. السبت، 25 يناير: إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

عيد الميلاد المجيد 2025

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة عيد الشرطة إلى يوم الأحد، 26 يناير 2025، وذلك في إطار السياسة المعتادة لتنسيق الإجازات الرسمية مع بداية الأسبوع.

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025: قائمة شاملة

تمثل الإجازات الرسمية فرصة للتوقف عن العمل والاستمتاع بالمناسبات الوطنية والدينية. إليك الجدول الكامل للإجازات الرسمية في مصر لعام 2025:

7 يناير (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (السبت): عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير (قد تُرحل إلى 26 يناير).

31 مارس (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

21 أبريل (الاثنين): يوم شم النسيم.

25 أبريل (الجمعة): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الخميس): عيد العمال.

6 يونيو (الجمعة): وقفة عرفات.

7 يونيو (السبت): عيد الأضحى المبارك.

27 يونيو (الجمعة): رأس السنة الهجرية.

30 يونيو (الاثنين): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الأربعاء): ذكرى ثورة 23 يوليو.

6 سبتمبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الاثنين): ذكرى حرب أكتوبر 1973.

قد تُعدل بعض التواريخ بناءً على قرارات حكومية بترحيل الإجازات لتتناسب مع عطلات نهاية الأسبوع.

قداس عيد الميلاد المجيد

استعدادات للعام الجديد: خطة الإجازات في مصر

مع جدول الإجازات المزدحم لعام 2025، تُتيح الحكومة الفرصة للمواطنين للتخطيط المسبق لأنشطتهم سواء كانت للاستجمام أو الاحتفال. ومع بقاء أيام معدودة على عيد الميلاد المجيد، حان الوقت للاستعداد لاستقبال هذا اليوم المميز بروح الفرح والأمل.

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