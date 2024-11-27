لماذا تسمح الكنيسة بتناول الأسماك فى صوم الميلاد المجيد؟

مع بداية صوم الميلاد المجيد يقوم الأقباط بتهنئة بعضهم البعض ، بحلول هذا الصوم الذي يحمل قدسية كبيرة لدي أقباط مصر ، لأسباب عديدة .

وفي السطور القادمة يرصد الموجز أسباب تناول الأقباط للسمك في صوم الميلاد المجيد ، والطقوس المتبعة في صوم الميلاد المجيد ، وتفاصيل الصوم ومدة الصوم وإلي ماذا ترمز ؟.

تفاصيل صوم الميلاد المجيد

يستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، لينتهي الصوم يوم 7 يناير المقبل 2025 ، والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد له قدسية كبيرة لدي الأقباط الأرثوذكس ، وذلك نظرا لقيمته وقدسيته الدينية لدي الأقباط الأرثوذكس حيث يمثل تذكار لميلاد السيد المسيح ، بالإضافة إلي أن الأقباط يستقبلون صوم الميلاد المجيد بعد نهاية صوم السيدة العذراء والذي أنتهي يوم 22 أغسطس الماضي ، وبداية صوم الميلاد المجيد تبدأ يوم 25 نوفمبر، وتعتبر هي أطول فترة بلا أصوام.

الميلاد المجيد

طقوس صوم الميلاد المجيد

والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد هو من أصوام الدرجة الثانية داخل الكنيسة الأرثوذكسية ، والتي تسمح بها الكنيسة تناول الأسماك مع الأطعمة النباتية دون تناول اللحوم والدجاج ، ومن طقوس صوم الميلاد المجيد الإمتناع نهائيا عن اللحوم الحيوانية ومشتقاتها كالبيض والألبان .

أما أصوام الدرجة الأولي فتشمل صوم عيد القيامة المجيد (الصوم الكبير) والذي يستمر لمدة 55 يوم ، بالإضافة إلي صوم أيام الأربعاء والجمعة علي مدار السنة .

أسباب أكل السمك في صوم الميلاد المجيد

لقاعدة العامة في الأصوام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الإمتناع عن تناول اللحوم ومشتقاتها مثل الألبان والبيض ، ولكن بسبب كثرة الصيامات علي مدار السنة ، حيث وصل عدد أيام الصوم إلي 200 يوم في السنة ، أي أكثر من نصف السنة.

فقامت الكنيسة بالسماح بأكل السمك أثناء أصوام الدرجة الثانية ، وذلك للتخفيف علي الناس من طول مدة الصوم .

ويعود سبب السماح بتناول الأسماك أثناء الصوم لعدة أسباب منها :

1_ لانه طعام القيامة : لأن كلمة سمكة باليوناني مكونة من الحروف الأولي لأسم يسوع المسيح .

2_ لأنه طعام البركة : وذلك بسبب وجود الأسماك في العديد من المعجزات في الكتاب المقدس ومنها معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ومعجزة صيد السمك مع بطرس .

3_ لأنه رمز الحياة : إذ يبقي حياً وسط لُجَح البحر الهائجة ، ولا يأخذ من الماء الكثير إلا إحتياجاته .

4_ لأن الأسماك من ذوات الدم البارد ولحمه خفيف جداً عكس أنواع اللحوم الأخري .

أسماك

تسابيح وطقوس صوم الميلاد المجيد

يعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام المحبوبة لدي الأقباط الأرثوذكس ، لما يحمله من قدسية كبيرة و روحانيات طوال مدة الصيام والتي تستغرق 43 يوم .

لماذا يصوم الأقباط الأرثوذكس 43 يوماً

ويعود سبب الصوم لمدة 43 يوما، إلي الأربعين يوما التي صامها النبي موسي علي جبل سيناء لإستلام لوحي الشريعة فهو تذكار لميلاد السيد المسيح ، أما عن الثلاث أيام الأخري فهي تذكار لنقل جبل المقطم ،حيث صام الأقباط ثلاث أيام في عهد البابا ال 62 للكنيسة القبطية وهو البابا أبرام ، لنقل جبل المقطم .

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