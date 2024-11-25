اليوم.. الكنيسة تبدأ صوم الميلاد المجيد وتسبقه بـ«الرفاع» .. تفاصيل

صوم الميلاد المجيد.. بدأت الكنيسة القبطية المصرية صوم الميلاد المجيد ، اليوم الأثنين 25 نوفمبر ، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، ليستمر حتي يوم 7 يناير المقبل ، وسط طقوس مسيحية ملتزمة وتسابيح وتماجيد ، حيث يمثل صوم الميلاد المجيد تذكار لميلاد السيد المسيح .

وفي السطور القادمة يرصد الموجز تفاصيل صوم الميلاد المجيد والطقوس التي تتم أثناء الصوم.

تفاصيل صوم الميلاد المجيد

يستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، لينتهي الصوم يوم 7 يناير المقبل 2025 ، والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد له قدسية كبيرة لدي الأقباط الأرثوذكس ، وذلك نظرا لقيمته وقدسيته الدينية لدي الأقباط الأرثوذكس حيث يمثل تذكار لميلاد السيد المسيح ، بالإضافة إلي أن الأقباط يستقبلون صوم الميلاد المجيد بعد نهاية صوم السيدة العذراء والذي أنتهي يوم 22 أغسطس الماضي ، وبداية صوم الميلاد المجيد تبدأ يوم 25 نوفمبر، وتعتبر هي أطول فترة بلا أصوام.

عيد الميلاد المجيد

طقوس صوم الميلاد المجيد

والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد هو من أصوام الدرجة الثانية داخل الكنيسة الأرثوذكسية ، والتي تسمح بها الكنيسة تناول الأسماك مع الأطعمة النباتية دون تناول اللحوم والدجاج ، ومن طقوس صوم الميلاد المجيد الإمتناع نهائيا عن اللحوم الحيوانية ومشتقاتها كالبيض والألبان .

أما أصوام الدرجة الأولي فتشمل صوم عيد القيامة المجيد (الصوم الكبير) والذي يستمر لمدة 55 يوم ، بالإضافة إلي صوم أيام الأربعاء والجمعة علي مدار السنة .

تسابيح وطقوس صوم الميلاد المجيد

يعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام المحبوبة لدي الأقباط الأرثوذكس ، لما يحمله من قدسية كبيرة و روحانيات طوال مدة الصيام والتي تستغرق 43 يوم .

لماذا يصوم الأقباط الأرثوذكس 43 يوماً

ويعود سبب الصوم لمدة 43 يوما، إلي الأربعين يوما التي صامها النبي موسي علي جبل سيناء لإستلام لوحي الشريعة فهو تذكار لميلاد السيد المسيح ، أما عن الثلاث أيام الأخري فهي تذكار لنقل جبل المقطم ،حيث صام الأقباط ثلاث أيام في عهد البابا ال 62 للكنيسة القبطية وهو البابا أبرام ، لنقل جبل المقطم .



