اسود جلده واتحبس 20 سنة في مغارة.. قصة الأنبا برسوم العريان في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء 5 نسئ القبطي الموافق 10 سبتمبر ذكرى رحيل الأنبا برسوم العريان.

وتذكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، قصة حياة الأنبا برسوم العريان في القداس من خلال كتاب السنكسار وهو كتاب يدونسير الآباء القديسين والشهداء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة حياة الأنبا برسوم العريان



ويوضح الموجز كالتالي قصة حياة الأنبا برسوم العريان كما جاءت في كتاب السنكسار القبطي :

ولد الأنبا برسوم العريان بمصر وكان والداه يسمي الوجيه مفضل كاتب الملكة شجرة الدر، وأمه من عائلة التبان وعندما تنيح أبواه استولي خاله علي كل ما تركاه له فلم ينازعه بل ترك العالم وعاش عيشة الأبرار السواح خارج المدينة خمس سنوات يقاسي حر الصيف وبرد الشتاء ولم يكن يلبس سوي عباءة من الصوف مقتديا في ذلك بالقديس الأنبا بولا أول السواح.

ويضيف السنكسار عن قصة حياة الأنبا بريوم العريان، ثم حبس نفسه في مغارة داخل كنيسة القديس مرقوريوس أبي السيفين مدة عشرين سنة ملازما الأصوام والصلوات ليل نهار بلا فتور، وبعدها بعدة سنوات طلع القديس من المغارة إلى سطح الكنيسة وأقام صابرا علي الحر والبرد في الصيف والشتاء حتى اسود جلده من كثرة النسك والعبادة ولبث علي ذلك نحو خمس عشرة سنة.

الأنبا برسوم العريان

وتابع السنكسار، وفي أيامه لحق بالشعب المسيحي اضطهاد عظيم إذ أغلقت الكنائس وألزم المسيحيون بلبس العمائم الزرقاء. أما هذا القديس فان الوالي قبض عليه وضربه كثيرا ثم سجنه، ولما أفرج عنه ذهب إلى دير شهران، وأقام فوق سطح الكنيسة وزاد في نسكه وتقشفه ولم يستبدل عمامته البيضاء وكان حكام ذاك الوقت من أمراء وقضاة وغيرهم يزورنه ويرون عمامته البيضاء ولم يجسر واحد منهم أن يلزمه بلبس العمامة الزرقاء لان قوة الله كانت معه. وقد اكثر القديس من الطلبة والتضرع إلى الله حتى رد غضبه عن شعبه ولما أكمل سعيه تنيح في شيخوخة صالحة في سنة 1033 للشهداء الأبرار وكان عمره إذ ذاك ستين سنة فدفنوه في دير شهران.

وأطلق الأقباط اسم العريان علي القديس برسوم لان لبسه كان بسيطا، فكان يستر جسده فقط بقطعه قماش من الصوف (عبائه صوف) لم تكن كبيرة لتستر جسده كله وكان جزء من جسده مكشوفاً فى حر الصيف وبرد الشتاء ولهذا أطلق الناس عليه اسم العريان.

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