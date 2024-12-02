الطلاق الكنسي يؤجل إقرار تعريف "المنفصلة المسيحية" بقانون الضمان الاجتماعي

قانون الطلاق الكنسي دائماً ما يشغل بال الكثير من المسيحين لمعرفة ما سينصه القانون لتحديد أوضاعهم .

وقام اليوم المستشار الدكتور "حنفي جبالي" بالبت في تعريف المنفصلة ، وهي السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها .

وفي السطور القادمة يرصد الموجز تفاصيل قانون الطلاق الكنسي .



مناقشة الطلاق الكنسي تثير الخلاف

تم نقاش تعريف "المنفصلة" في المسيحية ، وهي المنفصلة عن زوجها دون حدوث طلاق كنسي ، والذي يتم إثباته بشهادة موثقة من الكنيسة أو بموجب حكم قضائي .

إتفاق جميع الطوائف المسيحية علي عدم وجود طلاق كنسي

أكدت النائبة ميرفت أليكسان بأن جميع الطوائف المسيحية تتفق علي عدم وجود طلاق كنسي بل أن الطلاق يكون بناء علي حكم محكمة وبعد إثبات الزنا.

وأشار النائب "مجدي ملك" عضو مجلس النواب بإنه لا يوجد طلاق كنسي لدي جميع الطوائف المسيحية .

وبسبب حدوث خلاف علي تعريف السيدة المسيحية المنفصلة ، قرر رئيس النواب تأجيل الموافقة علي التعريف ، لحين حضور المستشار "منصف سليمان" .

مناقشة قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

بجانب مناقشة تعريف "المنفصلة" في المسيحية ، تم مناقشة تعريف اليتيم في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وأصبح تعريف اليتيم بعد التعديل كالآتي : اليتيم هو كل من توفي والداه ، أو توفي والده وتزوجت أمه من شخص آخر ، أو هجرته أمه أو سُجنت ولم يتجاوز عمره ال 26 عام ، وإن كان مجهول الأبوين .

والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية المصرية بدأت صوم الميلاد المجيد ، يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر ، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، ليستمر حتي يوم 7 يناير المقبل ، وسط طقوس مسيحية ملتزمة وتسابيح وتماجيد ، حيث يمثل صوم الميلاد المجيد تذكار لميلاد السيد المسيح .

تفاصيل صوم الميلاد المجيد

يستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، لينتهي الصوم يوم 7 يناير المقبل 2025 ، والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد له قدسية كبيرة لدي الأقباط الأرثوذكس ، وذلك نظرا لقيمته وقدسيته الدينية لدي الأقباط الأرثوذكس حيث يمثل تذكار لميلاد السيد المسيح ، بالإضافة إلي أن الأقباط يستقبلون صوم الميلاد المجيد بعد نهاية صوم السيدة العذراء والذي أنتهي يوم 22 أغسطس الماضي ، وبداية صوم الميلاد المجيد تبدأ يوم 25 نوفمبر، وتعتبر هي أطول فترة بلا أصوام.

طقوس صوم الميلاد المجيد

والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد هو من أصوام الدرجة الثانية داخل الكنيسة الأرثوذكسية ، والتي تسمح بها الكنيسة تناول الأسماك مع الأطعمة النباتية دون تناول اللحوم والدجاج ، ومن طقوس صوم الميلاد المجيد الإمتناع نهائيا عن اللحوم الحيوانية ومشتقاتها كالبيض والألبان .

أما أصوام الدرجة الأولي فتشمل صوم عيد القيامة المجيد (الصوم الكبير) والذي يستمر لمدة 55 يوم ، بالإضافة إلي صوم أيام الأربعاء والجمعة علي مدار السنة .

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