شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية الجديد

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد مجموعة من الشروط لتنظيم ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، ونصت المادة 49 من القانون على ضرورة تقديم الموظف طلبًا للحصول على إجازاته السنوية كاملة، مع وضع قيود صارمة على ترحيل الإجازات لضمان عدم إهدار حقوق العاملين.



وترصد الموجز كيفية ترحيل الإجازات الاعتيادية في التقرير التالي

ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية

وفقًا للمادة 49 من قانون الخدمة المدنية، يُشترط لترحيل الإجازات الاعتيادية أن تكون الأسباب متعلقة بمصلحة العمل فقط، وكما أوضحت المادة أنه لا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الإجازات السنوية، ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات متتالية،وفي حال عدم تقديم الموظف طلبًا للحصول على الإجازة، يُعتبر حقه في الإجازة أو المطالبة بمقابل مادي عنها قد سقط،

أما إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته وتم رفض الطلب من قبل السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل مادي لهذه الإجازات. يتم صرف هذا المقابل النقدي بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة التي استحق عنها الإجازة، ويتم احتسابه بناءً على الأجر الوظيفي للموظف في تلك السنة.





شروط استحقاق الإجازات الاعتيادية السنوية

تحدد المادة 48 من قانون الخدمة المدنية شروط استحقاق الإجازات الاعتيادية السنوية وأيامها على النحو التالي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى: تُمنح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.



2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.



3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.



4. 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.

كما نص القانون على أن الموظفين ذوي الإعاقة يستحقون 45 يومًا إجازة اعتيادية سنوية، بغض النظر عن مدة خدمتهم.





ترحيل الاجازات

استثناءات خاصة بالإجازات

يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافية، وذلك في الحالات التالية:

العمل في المناطق النائية.

العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

قيود على الإجازات الاعتيادية

أكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تتعلق بمصلحة العمل، وكما أن العطلات الأسبوعية لا تدخل ضمن حساب أيام الإجازة، بينما تُستثنى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

إجراءات طلب الإجازات وكيفية ترحيلها

حددت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تقديم طلب الإجازات الاعتيادية وآلية ترحيلها، لضمان التزام الموظفين والجهات المعنية بتنفيذ نصوص القانون، والحفاظ على حقوق العاملين مع تحقيق مصلحة العمل.

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