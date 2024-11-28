ننشر خطاب تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة

المدارس الخاصة.. أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية، مطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية نسخة من هذا الخطاب الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا التوجيه جاء بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الذي شدد على ضرورة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة، كما أشار الخطاب إلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، رقم (27) لسنة 2024، الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يجب أن يكون 6000 جنيه مصري بدءًا من يوم 1 مايو 2024، ويُحتسب وفقًا للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس التي تطبق المناهج الدولية بتطبيق هذا القرار على جميع المعلمين العاملين بها.

وفي سياق اخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية بأسيوط، وشددت المديرية على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

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