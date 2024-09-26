كل ما تريد معرفته عن مواعيد إجازات 2025
مواعيد إجازات 2025.. تعتبر من الموضوعات البحثية الهامة التي يريد عدد كبير من المواطنين خاصة الموظفين التعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، ولهذا يزداد البحث عنها هذه الأيام.
وتتنوع مواعيد إجازات 2025 في مصر بين الأعياد الدينية والوطنية، حيث تعد فرصة مهمة للعاملين والطلاب للحصول على فترات راحة واستجمام خلال العام.
مواعيد إجازات 2025
وتمثل مواعيد إجازات 2025 فرصة للعائلات للاجتماع والاستمتاع بالوقت معًا، كما تسهم في تعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين والطلاب، وبهذا يكون عام 2025 مليئًا بالإجازات التي تتيح الفرصة للاستجمام والاستعداد للعودة إلى العمل أو الدراسة بنشاط.
الموجز يرصد تفاصيل مواعيد إجازات 2025، خاصة وأنها تعتمد على التقويم الميلادي وكذلك التقويم الهجري، مما يجعل بعضها متغيرًا بحسب الرؤية الشرعية للأهلة.
إجازة مدفوعة الأجر
ويحصل العاملون في الإجازات الرسمية بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه المناسبات الدينية والوطنية، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات وإليك أهم مواعيد إجازات 2025 التي تندرج تحت مسمى الإجازات الرسمية في مصر وهي كالتالي:
أهم مواعيد إجازات 2025
- عيد الميلاد المجيد يحتفل به في يوم 1 يناير 2025
- ذكرى ثورة 25 يناير يحتفل به في يوم 25 يناير 2025
- عيد الفطر المبارك يحتفل به يوم 30 مارس 2025
- عيد شم النسيم يحتفل به يوم 21 أبريل 2024
- عيد تحرير سيناء يحتفل به يوم 25 أبريل 2025
- عيد العمال عطلة رسمية يوم 1 مايو 2025
- عيد الأضحى المبارك يحتفل به يوم 6 يونيو 2025
- رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو 2025
- ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين 30 يونيو 2025 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 3 يوليو 2025)
- عاشوراء يحتفل به يوم الاحد 6 يوليو 2025
- ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يحتفل به يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 24 يوليو 2025).
- المولد النبوي الشريف يحتفل به يوم السبت 6 سبتمبر 2025
- عيد القوات المسلحة يحتفل به الإثنين 6 أكتوبر 2025 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025).
علمًا أنه هناك بعض الإجازات قد تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، مثل أعياد الأعياد الوطنية التي تصادف أيام الجمعة أو السبت، ما يؤدي إلى منح إجازة بديلة في أيام العمل.
الموجز يسترجع أيضًا عطلات شهر أكتوبر 2024 وهي كالتالي:
عطلات شهر أكتوبر 2024
- الجمعة 4 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية».
- السبت 5 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»
- إجازة 6 أكتوبر 2024 «مناسبة وطنية»
- الجمعة 11 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»
- السبت 12 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»
- الجمعة 18 أكتوبر «عطلة أسبوعية»
- السبت الموافق 19 أكتوبر «عطلة أسبوعية»
- الجمعة 25 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»
- السبت 26 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»
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