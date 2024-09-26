كل ما تريد معرفته عن مواعيد إجازات 2025

مواعيد إجازات 2025.. تعتبر من الموضوعات البحثية الهامة التي يريد عدد كبير من المواطنين خاصة الموظفين التعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، ولهذا يزداد البحث عنها هذه الأيام.

وتتنوع مواعيد إجازات 2025 في مصر بين الأعياد الدينية والوطنية، حيث تعد فرصة مهمة للعاملين والطلاب للحصول على فترات راحة واستجمام خلال العام.

مواعيد إجازات 2025

وتمثل مواعيد إجازات 2025 فرصة للعائلات للاجتماع والاستمتاع بالوقت معًا، كما تسهم في تعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين والطلاب، وبهذا يكون عام 2025 مليئًا بالإجازات التي تتيح الفرصة للاستجمام والاستعداد للعودة إلى العمل أو الدراسة بنشاط.

الموجز يرصد تفاصيل مواعيد إجازات 2025، خاصة وأنها تعتمد على التقويم الميلادي وكذلك التقويم الهجري، مما يجعل بعضها متغيرًا بحسب الرؤية الشرعية للأهلة.

إجازة مدفوعة الأجر

ويحصل العاملون في الإجازات الرسمية بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة مدفوعة الأجر للاحتفال بهذه المناسبات الدينية والوطنية، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات وإليك أهم مواعيد إجازات 2025 التي تندرج تحت مسمى الإجازات الرسمية في مصر وهي كالتالي:

مواعيد إجازات 2025

أهم مواعيد إجازات 2025

عيد الميلاد المجيد يحتفل به في يوم 1 يناير 2025

ذكرى ثورة 25 يناير يحتفل به في يوم 25 يناير 2025

عيد الفطر المبارك يحتفل به يوم 30 مارس 2025

عيد شم النسيم يحتفل به يوم 21 أبريل 2024

عيد تحرير سيناء يحتفل به يوم 25 أبريل 2025

عيد العمال عطلة رسمية يوم 1 مايو 2025

عيد الأضحى المبارك يحتفل به يوم 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو 2025

ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين 30 يونيو 2025 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 3 يوليو 2025)

عاشوراء يحتفل به يوم الاحد 6 يوليو 2025

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يحتفل به يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 24 يوليو 2025).

المولد النبوي الشريف يحتفل به يوم السبت 6 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة يحتفل به الإثنين 6 أكتوبر 2025 (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025).

علمًا أنه هناك بعض الإجازات قد تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، مثل أعياد الأعياد الوطنية التي تصادف أيام الجمعة أو السبت، ما يؤدي إلى منح إجازة بديلة في أيام العمل.

الموجز يسترجع أيضًا عطلات شهر أكتوبر 2024 وهي كالتالي:

مواعيد إجازات 2025

عطلات شهر أكتوبر 2024

الجمعة 4 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية». السبت 5 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية» إجازة 6 أكتوبر 2024 «مناسبة وطنية» الجمعة 11 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية» السبت 12 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية» الجمعة 18 أكتوبر «عطلة أسبوعية» السبت الموافق 19 أكتوبر «عطلة أسبوعية» الجمعة 25 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية» السبت 26 أكتوبر 2024 «عطلة أسبوعية»

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