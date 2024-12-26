قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 للموظفين.. هتعرف تخرج وتنبسط

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2025.. تتعدد الإجازات الرسمية في مصر 2025، حيت تعد فرصة للاحتفال بالأحداث الوطنية والدينية البارزة، وفي عام 2025، سيحظى المواطنون بعدد من هذه العطلات التي تخلد ذكريات هامة وتوفر لهم فترات من الراحة والاحتفال، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد الاجازات الرسمية في مصر 2025.

ما هو موعد الإجازات الرسمية في مصر 2025

حيث تشهد مصر في عام 2025 عددًا من الاجازات الرسمية المميزة التي تتزامن مع العطلات الأسبوعية، مما يزيد من أهمية هذه الأيام في التقويم السنوي، وإليك الإجازات الرسمية في شهر يناير 2025، بداية من العام الميلادي الجديد، والتي تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، بالإضافة إلى عطلات أيام الجمعة والسبت. وتتمثل أبرز هذه العطلات في:

- 7 يناير 2025 (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير 2025 (السبت): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

- يبدأ شهر يناير بعطلة رسمية في 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- يليها عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير في 25 يناير، وهو يوم سبت، مما يجعله متزامنًا مع عطلة أسبوعية.

الاجازات الرسمية في مصر 2025

حقوق العمال في الاجازات الرسمية 2025

من الجدير بالذكر أن العامل الذي أكمل سنة كاملة في الخدمة يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا، أما العامل الذي قضى 10 سنوات أو أكثر في نفس العمل، فيستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، كما يُمنح العامل الذي تجاوز عمره الـ 50 عامًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا أيضًا.

إليك قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لعام 2025:

- 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

- 26 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

- 30 مارس - 1 أبريل: عيد الفطر.

- 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو: عيد العمال.

- 20 أبريل - 23 أبريل: عيد الأضحى.

- 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.

- 17 يوليو: رأس السنة الهجرية.

- 23 يوليو: عيد الثورة.

- 5 أكتوبر: ذكرى المولد النبوي.

- 6 أكتوبر: ذكرى نصر أكتوبر.

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