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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

أدعية رأس السنة الجديدة 2025 .. بداية عام مبارك بأفضل الدعوات

أدعية رأس السنة الجديدة
أدعية رأس السنة الجديدة 2025

تزامنا مع قرب حلول العام الميلادي الجديد واعياد الكريسماس، يسعى الكثير بالبحث على محركات البحث جوجل، لمعرفة أدعية   رأس السنة الجديدة 2025

كما يستحب للمسلم أن يردد أدعية السنة الجديدة ويتقرب إلى الله بهذه الأدعية لأن الدعاء من أعظم العبادات التي على المسلم أن يتقرب بها إلى خالقه عزوجل.

أدعية رأس السنة الجديدة 2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي بعض أدعية رأس السنة الجديدة 2025، على النحو التالي:

  • اللهم اجعل هذا العام هداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض مغفرةً لكل مذنب، ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير يالله
  • “اللهم في بداية هذا العام الجديد نسألك خيره وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه، ياااارب”
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  • اللهم اجعل عامًا مليئًا بالفرح والبركة والنجاح، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا في أيامنا القادمة.
  • " اللهم ارزقنا فيه الصحة والعافية، وحقق لنا فيه ما نتمنى، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين الذين يرضونك ويرجون رحمتك، يا رب اجعل هذا العام عامًا تنجلي فيه الهموم، وتزول فيه الأحزان، ويعم فيه السلام على قلوبنا وأوطاننا، اللهم اكتب لنا فيه الخير حيث كان، ورضّنا بما قسمته لنا، وأدم علينا نعمك التي لا تحصى".
  • اللهم أقبل علينا عام جديدًا ونسألك أت تنصر الإسلام والمسلمين ونسألك من خيره ونعوذ بك من شره، وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أدعية رأس السنة الجديدة 2025

أدعية رأس السنة الجديدة 2025
  • هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك ياقدير من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها
  • اللهم انت ربي وهذا عام جديد نسألك خيره ونعوذ بك من شره ونستكفيك مؤنه وشغله يا ذا الجلال والاكرام، اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي.
  • اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

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