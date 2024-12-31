سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31-12-2024 مقابل الجنيه المصري

مع تزايد أعداد المعتمرين في هذه الفترة، يولي المواطنون في مصر اهتمامًا خاصًا لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وشه سعر الريال السعودي في بداية التعاملات مستويات تتراوح بين 13.49 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، حيث تأتي هذه الأسعار في إطار متابعة دقيقة لحركة العملة السعودية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض الموجز تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بما في ذلك الأسعار المعلنة من البنوك المختلفة العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال بداية تعاملات اليوم، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي



سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة



وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.50 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي اليوم في cib



حل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه اليوم 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في التعاملات الصباحية 13.49 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

حل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

قُدر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.45 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، عند 13.43 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

ناهز سعر صرف الريال السعودي مستوى 13.46 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.38 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.

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