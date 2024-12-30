أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

كشفت البنوك المصرية، عبر مواقعها الإلكترونية، عن تحديث أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 30ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري. واستقرت العملة السعودية في أغلب البنوك، حيث سجلت مستويات متفاوتة بين الشراء والبيع.

ويعرض الموجز سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري 13.49 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره عند نفس مستويات الأيام الماضية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر مماثلة للبنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الشراء 13.49 جنيه، وسعر البيع 13.56 جنيه، مما يعكس ثبات الأسعار في أكبر البنوك الحكومية المصرية.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

شهد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة استقرارًا عند 13.49 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى سعر للبيع بين البنوك الكبرى.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهر بنك الإسكندرية سعرًا مستقرًا للريال السعودي، حيث بلغ 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، ليكون من بين البنوك التي تقدم سعر شراء أعلى من نظيراتها.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس استقرارًا نسبيًا بعد انخفاضه مؤخرًا، حيث بلغ سعر الشراء 13.49 جنيه وسعر البيع 13.58 جنيه، ليكون الأعلى في سعر البيع بين البنوك المدرجة.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

حافظ الريال السعودي في بنك البركة على استقراره، حيث بلغ سعر الشراء 13.46 جنيه وسعر البيع 13.56 جنيه، مما يجعله من بين الخيارات المناسبة للعملاء.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سجل بنك سايب أدنى سعر للريال السعودي بين البنوك المذكورة، حيث بلغ سعر الشراء 13.33 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 13.56 جنيه.

أسباب استقرار أسعار الريال السعودي

يأتي استقرار أسعار الريال السعودي نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها استقرار الطلب على العملة السعودية في الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء موسم العمرة، كما تتأثر الأسعار بعوامل السوق المحلية وتوافر السيولة الأجنبية.

يعد استقرار الريال السعودي مؤشرًا إيجابيًا على توافر العملة الأجنبية في السوق المصرية، مما يدعم استقرار أسعار الصرف بشكل عام.

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