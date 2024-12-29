تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 ديسمبر 2024..‎وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2024، تراجعاً طفيفاً، حيث سجل سعر الشراء 166.94 جنيه وسعر البيع 165.6 جنيه، بانخفاض قدره 1.1 جنيه عن آخر سعر سجله أمس والذي كان 168.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

شراء: 165.479

بيع: 164.711

البنك الأهلي المصري

شراء: 165.244

بيع: 164.174

بنك مصر

شراء: 165.244

بيع: 164.309

بنك القاهرة

شراء: 165.244

بيع: 164.307

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 165.406

بيع: 161.524

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 165.287

بيع: 162.624

HSBC

شراء: 165.24

بيع: 164.91

بنك الإسكندرية

شراء: 165.244

بيع: 160.083

البنك الأهلي القطري (QNB)

شراء: 165.454

بيع: 158.175

كريدي أجريكول

شراء: 166.188

بيع: 164.089

البنك المصري الخليجي

شراء: 165.476

بيع: 157.604

المصرف المتحد

شراء: 165.244

بيع: 154.00

بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 165.804

بيع: 155.788

المصرف العربي الدولي

شراء: 165.244

بيع: 164.909

بنك الشركة المصرفية (سايب)

شراء: 165.24

بيع: 164.91

بنك الاستثمار العربي

شراء: 168.764

بيع: 158.531

البنك الأهلي الكويتي

شراء: 165.127

بيع: 160.878

البنك الأهلي اليوناني

شراء: 165.24

بيع: 164.91

بنك التنمية الصناعية

شراء: 165.24

بيع: 164.91

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 167.78 جنيهاً والبيع 166.43جنيهاً.

1 دينار كويتي 165.24 جنيهاً

5 دينار كويتي 826.22 جنيهاً

10 دينار كويتى 1,652.44 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,131.1 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,262.2 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,524.4 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,786.6 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,048.8 جنيهاً

250 دينار كويتي 41,311 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,573.2 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,622 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,670.8 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,244 جنيهاً

اقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-12-2024 داخل البنوك