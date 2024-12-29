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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 ديسمبر 2024..‎وصل كام؟

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2024، تراجعاً طفيفاً، حيث سجل سعر الشراء 166.94 جنيه وسعر البيع 165.6 جنيه، بانخفاض قدره 1.1 جنيه عن آخر سعر سجله أمس والذي كان 168.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

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ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-12-2024 في البنوك

البنك المركزي المصري

  • شراء: 165.479
  • بيع: 164.711

البنك الأهلي المصري

  • شراء: 165.244
  • بيع: 164.174

بنك مصر

  • شراء: 165.244
  • بيع: 164.309

بنك القاهرة

  • شراء: 165.244
  • بيع: 164.307

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • شراء: 165.406
  • بيع: 161.524

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • شراء: 165.287
  • بيع: 162.624

HSBC

  • شراء: 165.24
  • بيع: 164.91

بنك الإسكندرية

  • شراء: 165.244
  • بيع: 160.083

البنك الأهلي القطري (QNB)

  • شراء: 165.454
  • بيع: 158.175

كريدي أجريكول

  • شراء: 166.188
  • بيع: 164.089

البنك المصري الخليجي

  • شراء: 165.476
  • بيع: 157.604

المصرف المتحد

  • شراء: 165.244
  • بيع: 154.00

بنك الكويت الوطني (NBK)

  • شراء: 165.804
  • بيع: 155.788

المصرف العربي الدولي

  • شراء: 165.244
  • بيع: 164.909

بنك الشركة المصرفية (سايب)

  • شراء: 165.24
  • بيع: 164.91

بنك الاستثمار العربي

  • شراء: 168.764
  • بيع: 158.531

البنك الأهلي الكويتي

  • شراء: 165.127
  • بيع: 160.878

البنك الأهلي اليوناني

  • شراء: 165.24
  • بيع: 164.91

بنك التنمية الصناعية

  • شراء: 165.24
  • بيع: 164.91

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 167.78 جنيهاً والبيع 166.43جنيهاً.
1 دينار كويتي 165.24 جنيهاً 
5 دينار كويتي 826.22 جنيهاً 
10 دينار كويتى 1,652.44 جنيهاً 
25 دينار كويتي 4,131.1 جنيهاً 
50 دينار كويتي 8,262.2 جنيهاً 
100 دينار كويتي 16,524.4 جنيهاً 
150 دينار كويتي 24,786.6 جنيهاً 
200 دينار كويتي 33,048.8 جنيهاً 
250 دينار كويتي 41,311 جنيهاً 
300 دينار كويتي 49,573.2 جنيهاً 
500 دينار كويتي 82,622 جنيهاً 
700 دينار كويتي 115,670.8 جنيهاً 
1000 دينار كويتي 165,244 جنيهاً

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