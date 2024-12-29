تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 ديسمبر 2024..وصل كام؟
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2024، تراجعاً طفيفاً، حيث سجل سعر الشراء 166.94 جنيه وسعر البيع 165.6 جنيه، بانخفاض قدره 1.1 جنيه عن آخر سعر سجله أمس والذي كان 168.04 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري
- شراء: 165.479
- بيع: 164.711
البنك الأهلي المصري
- شراء: 165.244
- بيع: 164.174
بنك مصر
- شراء: 165.244
- بيع: 164.309
بنك القاهرة
- شراء: 165.244
- بيع: 164.307
مصرف أبوظبي الإسلامي
- شراء: 165.406
- بيع: 161.524
البنك التجاري الدولي (CIB)
- شراء: 165.287
- بيع: 162.624
HSBC
- شراء: 165.24
- بيع: 164.91
بنك الإسكندرية
- شراء: 165.244
- بيع: 160.083
البنك الأهلي القطري (QNB)
- شراء: 165.454
- بيع: 158.175
كريدي أجريكول
- شراء: 166.188
- بيع: 164.089
البنك المصري الخليجي
- شراء: 165.476
- بيع: 157.604
المصرف المتحد
- شراء: 165.244
- بيع: 154.00
بنك الكويت الوطني (NBK)
- شراء: 165.804
- بيع: 155.788
المصرف العربي الدولي
- شراء: 165.244
- بيع: 164.909
بنك الشركة المصرفية (سايب)
- شراء: 165.24
- بيع: 164.91
بنك الاستثمار العربي
- شراء: 168.764
- بيع: 158.531
البنك الأهلي الكويتي
- شراء: 165.127
- بيع: 160.878
البنك الأهلي اليوناني
- شراء: 165.24
- بيع: 164.91
بنك التنمية الصناعية
- شراء: 165.24
- بيع: 164.91
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 167.78 جنيهاً والبيع 166.43جنيهاً.
1 دينار كويتي 165.24 جنيهاً
5 دينار كويتي 826.22 جنيهاً
10 دينار كويتى 1,652.44 جنيهاً
25 دينار كويتي 4,131.1 جنيهاً
50 دينار كويتي 8,262.2 جنيهاً
100 دينار كويتي 16,524.4 جنيهاً
150 دينار كويتي 24,786.6 جنيهاً
200 دينار كويتي 33,048.8 جنيهاً
250 دينار كويتي 41,311 جنيهاً
300 دينار كويتي 49,573.2 جنيهاً
500 دينار كويتي 82,622 جنيهاً
700 دينار كويتي 115,670.8 جنيهاً
1000 دينار كويتي 165,244 جنيهاً
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