سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 28 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام انهارده؟

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، السبت 28 ديسمبر 2024، تغيرًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء 167.91 جنيه مصري، فيما بلغ سعر البيع 166.56 جنيه مصري. ويعتبر هذا انخفاضًا عن سعر أمس الذي كان قد وصل إلى 168.71 جنيه مصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه

من جانب آخر، في البنوك المصرية، سجل البنك الأهلي الكويتي أفضل سعر للشراء عند 165.13 جنيه، بينما سجل بنك سايب أفضل سعر للبيع عند 164.91 جنيه، وتشير هذه الأسعار إلى فروقات ملحوظة مقارنة مع الأسعار في السوق السوداء، ما يعكس تذبذب أسعار العملة في السوق المصري.

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

164.711 جنيه للشراء.

165.4788 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

164.1738 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

164.3092 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

164.3065 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

160.0832 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

164.25 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

162.624 جنيه للشراء.

165.2871 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

164.0889 جنيه للشراء.

166.1881 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

164.91 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

164.909 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

158.5313 جنيه للشراء.

168.7645 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

161.5238 جنيه للشراء.

165.4065 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

160.8781 جنيه للشراء.

165.1268 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

158.1746 جنيه للشراء.

165.4545 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

157.604 جنيه للشراء.

165.4756 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

155.7884 جنيه للشراء.

165.8036 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

154 جنيه للشراء.

165.2442 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2024