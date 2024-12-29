سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر

يواصل سعر الدينار الكويتي في مصر تحركاته اليومية داخل البنوك المصرية، حيث يختلف من بنك لآخر وفقًا لسياسات العرض والطلب، يبرز سعر الدينار الكويتي كأحد العملات التي يشهد عليها السوق المحلي اهتمامًا كبيرًا، مما يعكس تأثيره المباشر على المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك



بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.47جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.71 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 165.25 جنيهاً للشراء، 164.17 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 165.25 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.30 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.24

جنيهاً للشراء، 164.30 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.53جنيهاً للشراء، 161.46جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 165.24جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 160.08جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 165.27جنيهاً للشراء، أما البيع 162.62 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 165.45 جنيهاً للشراء، والبيع 158.17 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 165.92 جنيهاً للشراء، والبيع 163.95 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.47جنيهاً للشراء، والبيع 157.60 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 165.27

جنيهاً للشراء، والبيع 154جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.80 جنيهاً للشراء، والبيع 155.80جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 165.20 جنيهاً، والبيع 164.92 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.26جنيهاً، بيع 164.92جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.76جنيهاً، والبيع 158.53 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 165.12

جنيهاً، والبيع 160.87 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165.26 جنيهاً، والبيع 164.92 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 165.26 جنيهاً، بيع 164.92جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 167.07 جنيهاً والبيع 165.72جنيهاً

1دينار كويتي 165.25 جنيهاً

5 دينار كويتي 826.25 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,652.5 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,131.25 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,262.5 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,525 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,787.5 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,050 جنيهاً

250 دينار كويتي 41,312.5 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,575 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,625 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,675 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,250 جنيهاً.

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