تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

سعر الجنيه الذهب اليوم.. شهد تراجعًا مع بداية التعاملات المسائية الأحد الموافق 29-12-2024، والتي سجلت تغييرات في أسعار الأعيرة المختلفة، بينما استمرت الأسواق العالمية في حالة من الثبات مع عطلة الصاغة.

ويستعرض الموجز في تقرير مفصل عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بالإضافة إلى أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 29840 ج.م للبيع، و29680 للشراء، وذلك وفقا لآخر تحديث جاء على بوابة آي صاغة.

أسعار الذهب المحلية حسب الأعيرة

سعر الذهب عيار 24

ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، وسجل اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 قيمة 4262 جنيهًا للجرام،متراجعا فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29,840 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

يُعتبر العيار الأكثر شيوعًا في السوق المصري، واستقر سعره عند 3730 جنيهًا للجرام، ما يؤكد استمرار حالة الهبوط في أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 18

هذا العيار، المفضل لدى العديد من العملاء بفضل سعره المناسب، سجل اليوم قيمة 3197.25 جني ه للجرام.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب وفقًا للعقود الفورية عند مستوى 2615 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية لعطلة نهاية الأسبوع.

زيادة متوقعة في أسعار المصنعية

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، عن زيادة مرتقبة في أسعار المصنعية اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة السنوية تُعزى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

متوسط الزيادة المتوقعة

عيار 21: من 15 إلى 20 جنيهًا.

عياري 18 و24: من 20 إلى 25 جنيهًا.

سعر المصنعية الحالي للشركات المصرية

عيار 21: يتراوح بين 70 و90 جنيهًا للجرام.

عيار 18: يتراوح بين 100 و130 جنيهًا للجرام.

الفرق بين مصنعية المشغولات والسبائك الذهبية

أوضح فرج أن مصنعية السبائك الذهبية عادةً أقل من المشغولات الذهبية، حيث يتراوح متوسطها بين 45 و65 جنيهًا للجرام، حسب وزن السبيكة ونوع الشركة المصنعة. ومن المعروف أن انخفاض وزن السبيكة يؤدي إلى زيادة تكلفتها التصنيعية.

يعكس الاستقرار الحالي في أسعار الذهب محليًا وعالميًا حالة الترقب في الأسواق، سواء بين المستثمرين أو المشترين الأفراد، ومع التوقعات بزيادة أسعار المصنعية، قد يشهد السوق تغيرات طفيفة في الأسعار الفعلية للمستهلكين، ما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات خلال الأيام المقبلة.

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