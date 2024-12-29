اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي المصري.. استقرار ملحوظ هل يستمر؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في نهاية التعاملات لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار يوم الأربعاء الماضي، إذ انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بمقدار 5 جنيهات، وفيما يلي يرصد الموجز تفاصيل أسعار الذهب اليوم بناءً على البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.





سعر الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، المعروف بأنه الأعلى نقاءً، عند 4269 جنيه للشراء و 4256 جنيه للبيع، وهو العيار الذي يُفضله البعض لصناعة السبائك والحُلي الفاخرة.





سعر الذهب عيار 21 اليوم

حافظ الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا واستخدامًا في مصر، على مستواه عند 3735 جنيه للشراء و 3725 جنيه للبيع ويعتبر هذا العيار الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية، حيث يُقبل عليه المشترون نظرًا لتوسط سعره وجودته.





سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب

لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 18 أي تغييرات، حيث استقر عند 3201 جنيه للشراء و3192 جنيه للبيع يُعد هذا العيار شائعًا بين فئة الشباب نظرًا لأسعاره الاقتصادية وتنوع أشكاله العصرية.





سعر الجنيه الذهب

واصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن حوالي 8 جرامات من عيار 21، استقراره عند 29920 جنيهًا. ويُعتبر الجنيه الذهب خيارًا شائعًا للاستثمار بين المواطنين، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب عند 2615 دولارًا للأوقية. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة من الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.





العوامل المؤثرة على استقرار أسعار الذهب

يأتي استقرار أسعار الذهب في مصر والعالم نتيجة استقرار سعر صرف الدولار وتراجع حدة الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية، وكما تلعب التغيرات في الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية دورًا كبيرًا في تحديد مستويات الأسعار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يشير الخبراء إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب نهاية العام، حيث يفضل بعض المستثمرين تصفية استثماراتهم وتحويلها إلى سيولة، مما يؤثر على حجم الطلب على الذهب.





نصائح للمقبلين على شراء الذهب

إذا كنت تخطط لشراء الذهب في الوقت الحالي، يُنصح بالمتابعة الدقيقة للأسعار اليومية والاستفادة من فترات الاستقرار الحالية لاقتناص أفضل الفرص، سواءً للاستثمار أو الادخار.





بهذا تكون أسعار الذهب في مصر قد واصلت استقرارها لليوم الثالث، مع ترقب لمزيد من التطورات في الأسواق العالمية والمحلية.

إقرأ ايضا

سعر اليورو اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 28-12-2024

