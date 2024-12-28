تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 للبيع والشراء

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 تحرك جديد في الأسواق المحلية، بارتفاع نحو 5 جنيهات، حيث تراوحت الأسعار بين مستويات متفاوتة حسب العيار، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المتداولة في منتصف التعاملات عبر منصة جولد بيلون، في التقرير التالي عبر الموجز:

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

عيار 24 سجل سعر الشراء 4269 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 4256 جنيهًا.

عيار 22 بلغ سعر الشراء 3913 جنيهًا، وسعر البيع 3902 جنيهًا.

عيار 21 وصل سعر الشراء إلى 3735 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 3725 جنيهًا.

عيار 18 بلغ سعر الشراء 3201 جنيهًا، وسعر البيع 3192 جنيهًا.

عيار 14 سجل سعر الشراء 2490 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 2482 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار العملات، فقد وصل سعر الدولار إلى 50.95 جنيهًا للشراء و50.45 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الأونصة 2622 جنيهًا للشراء و2621.5 جنيهًا للبيع. كما سجل سعر الجنيه الذهب 29880 جنيهًا للشراء و29870 جنيهًا للبيع.

يذكر أن أسعار الذهب تتأثر بالعوامل العالمية والمحلية، بما في ذلك تقلبات سعر الدولار وأسواق الأونصة، مما يساهم في تحديد مستويات الأسعار بشكل دوري.

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

سعر الذهب

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

1 جنيه ذهب: 29,864 جنيهًا.

5 جنيه ذهب: 149,320 جنيهًا.

10 جنيه ذهب: 298,640 جنيهًا.

15 جنيه ذهب: 447,960 جنيهًا.

20 جنيه ذهب: 597,280 جنيهًا.

25 جنيه ذهب: 746,600 جنيهًا.

50 جنيه ذهب: 1,493,200 جنيه.

100 جنيه ذهب: 2,986,400 جنيه.

250 جنيه ذهب: 7,466,000 جنيه.

500 جنيه ذهب: 14,932,000 جنيه.

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