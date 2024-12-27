سعر سبيكه 5 جرام من الذهب عيار 24 اليوم في أسواق الصاغة

سعر سبيكة 5 جرام من الذهب عيار 24، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، استمرارًا في التقلبات، مع تزايد الإقبال على شراء السبائك الذهبية كأداة استثمارية آمنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر سبيكة 5 جرام من الذهب عيار 24

أحدث تحديثات أسعار السبائك الذهبية تشير إلى أن سعر سبيكة 5 جرام من الذهب عيار 24 بلغ 21,670.00 جنيه مصري.

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

أما بالنسبة للعملات الذهبية، فإن أسعارها تعتمد على الوزن والعيار، مثل:

نصف جنيه ذهب (4 جرام) الملك جورج: بلغ سعره 15,180.00 جنيه مصري.

جنيه ذهب (8 جرام): يتم تداول جنيه الذهب بسعر 30,360.00 جنيه مصري.

سعر الذهب

تعد السبائك الذهبية من أهم وسائل الاستثمار في مصر، حيث يفضل الكثيرون اقتناء الذهب كحماية من تقلبات السوق وللحفاظ على قيمة الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4,263 جنيه

سعر البيع: 4,250 جنيه

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3,908 جنيه

سعر البيع: 3,897 جنيه

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3,730 جنيه

سعر البيع: 3,720 جنيه

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3,197 جنيه

سعر البيع: 3,188 جنيه

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2,487 جنيه

سعر البيع: 2,479 جنيه

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 50.95 جنيه

سعر البيع: 50.45 جنيه

الأونصة (31.1 جرام):

سعر الشراء: 2,620 جنيه

سعر البيع: 2,619.5 جنيه

الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21):

سعر الشراء: 29,840 جنيه

سعر البيع: 29,830 جنيه

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