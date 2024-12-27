سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. بعد قرار البنك المركزي أمس

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، الموافق 27 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في منتصف تعاملات سوق الصاغة، حيث بقي سعر الذهب عيار 21 عند مستوى انخفاضه الأخير الذي بلغ 5 جنيهات، وهو المستوى الذي تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، ورغم تراجع أسعار الذهب عالميًا، إلا أن المعدن النفيس يواصل تحقيق مكاسب أسبوعية.

قرار البنك المركزي المصري يؤثر على السوق المحلية



لم تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية أي تغيير يذكر بعد إعلان نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث قررت اللجنة في اجتماعها يوم الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات التالية:

عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%

عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%

سعر الائتمان والخصم: 27.75%

سعر الذهب اليوم



كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عامي 2026 و2028، بحيث تستهدف معدلات تضخم عند 7% (± 2%) و5% (± 2%) على التوالي. هذه القرارات جاءت كجزء من توجه البنك المركزي لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر



بحسب شعبة الذهب والمجوهرات، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 4274.29 جنيه (دون احتساب الضريبة والمصنعية)

سعر الذهب عيار 21: 3740 جنيهًا (دون احتساب الضريبة والمصنعية)

سعر الذهب عيار 18: 3205.71 جنيه (دون احتساب الضريبة والمصنعية)

سعر الذهب عيار 14: 2493 جنيهًا (دون احتساب الضريبة والمصنعية)

سعر الجنيه الذهب عيار 21: 29920 جنيهًا (دون احتساب الضريبة والمصنعية)



أسعار الذهب العالمية وتأثيراتها على السوق



على الصعيد العالمي، شهد سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 2629.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وعلى الرغم من هذا التراجع، سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 0.3% حتى الآن. أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة فقد انخفضت بنسبة 0.4% لتسجل 2644.50 دولار.

ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.3% حتى الآن هذا الأسبوع، وهو ما يعكس زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي وتذبذب الأسواق المالية.

مكاسب الذهب السنوية في 2024



حقق الذهب مكاسب سنوية كبيرة بلغت 28% حتى الآن في عام 2024، مسجلاً أعلى مستوى له عند 2790.15 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي. هذا الأداء القوي يعود إلى:

تخفيف سياسة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا.



تراجع في أسعار المعادن النفيسة الأخرى

بخلاف الذهب، سجلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا طفيفًا في أسعارها:

الفضة: انخفضت بنسبة 0.2% إلى 29.75 دولارًا للأوقية.

البلاتين: هبط بنسبة 0.1% ليصل إلى 934.77 دولارًا.

البلاديوم: انخفض بنسبة 0.2% ليصل إلى 923.04 دولارًا.





وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يستمر الذهب في الحفاظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، ورغم تذبذب أسعاره في الأسواق العالمية، يظل الذهب واحدًا من أبرز المعادن النفيسة التي يتجه إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار.

إقرأ ايضا

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 27-12-2024 في المحلات

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

