تراجع أسعار الذهب اليوم في الختام.. وعيار 18 يسجل 3185 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث استقر جرام الذهب عيار 18 عند 3185 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، مما يعكس انخفاض الطلب نسبيًا على هذا العيار الذي يتميز بتصميماته العصرية وتفضيل الشباب له.

يستعرض “الموجز” أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية

جرام عيار 24: 4245 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء.

جرام عيار 22: 3892 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء.

جرام عيار 21: 3715 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء.

جرام عيار 18: سجل اليوم 3185 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، مما يجعله خيارًا مناسبًا للباحثين عن التوازن بين السعر والجودة.

جرام عيار 14: 2478 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ 29825 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام BTC اليوم: 4445 جنيهًا شاملًا المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام BTC اليوم: 10,925 جنيهًا شاملًا المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات BTC اليوم: 21,685 جنيهًا شاملًا المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات BTC اليوم: 43,360 جنيهًا شاملًا المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام BTC اليوم: 86,680 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا BTC اليوم: 216,500 جنيه شاملًا المصنعية.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام BTC اليوم: 432,900 جنيه شاملًا المصنعية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تأثيرًا واضحًا بعدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الأونصة عالميًا عند 2615 دولارًا، مما ساهم في تحديد الاتجاه العام للأسعار. إلى جانب ذلك، لعب سعر صرف الدولار، الذي بلغ 50.47 جنيهًا للبيع، دورًا محوريًا في تحديد أسعار الذهب المحلية، حيث يعكس التغير في قيمة العملة المحلية تأثيرًا مباشرًا على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب كانا أيضًا من العوامل المؤثرة، حيث لاحظ السوق ارتفاع الطلب على جرام الذهب عيار 18 بسبب أسعاره المناسبة مقارنة بعيارات أخرى مثل عيار 21، ما جعله خيارًا مفضلًا للكثير من المشترين، خاصةً في ظل التذبذب الحالي في الأسواق.

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