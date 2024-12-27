المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 27-12-2024

سعر الذهب والسبائك.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية, على الرغم من التراجع الطفيف في سعر الأوقية عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 3918 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيه للبيع، و3720 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 10 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء، بزيادة بلغت 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء، بزيادة بلغت 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء، بارتفاع قيمته 4.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيه للبيع، و29760 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا

وصل سعر الأوقية عالميًا إلى 2636.64 دولار للبيع، و2636.37 دولار للشراء، بتراجع قدره 0.5 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4351.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24: 21,727.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24: 43,454.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 67,571.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 86,908.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 108,635.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 434,542.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,079,357.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,315,428.57 جنيه.

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