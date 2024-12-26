قبل قرار المركزي بشأن الفائدة.. أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية

تواصل أسعار الذهب في مصر استقرارها في التعاملات المسائية اليوم الخميس، حيث لم تتمكن من تجاوز مستوياتها الحالية رغم التحركات في البورصة العالمية.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، قبيل إعلان نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

يستعرض “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وفقًا لمؤسسة “آي صاغة”.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جرام عيار 24: سعر الشراء 4271 جنيهًا، وسعر البيع 4258 جنيهًا.

جرام عيار 22: سعر الشراء 3915 جنيهًا، وسعر البيع 3904 جنيهًا.

جرام عيار 21: سعر الشراء 3737 جنيهًا، وسعر البيع 3727 جنيهًا.

جرام عيار 18: سعر الشراء 3203 جنيهًا، وسعر البيع 3194 جنيهًا.

جرام عيار 14: سعر الشراء 2491 جنيهًا، وسعر البيع 2484 جنيهًا.

الدولار: سعر الشراء 50.95 جنيهًا، وسعر البيع 50.45 جنيهًا.

الأونصة: سعر الشراء 2634 دولارًا، وسعر البيع 2633.5 دولارًا.

الجنيه الذهب: سعر الشراء 29896 جنيهًا، وسعر البيع 29886 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ترقب لقرار البنك المركزي المصري

تترقب الأسواق المالية في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرى خلالها تثبيت أسعار الفائدة، وكانت اللجنة قد قامت برفع أسعار الفائدة في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس، وهو ما أثر بشكل كبير على التضخم وأسعار الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24: 4345.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24: 10849.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24: 21698.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24: 43397.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 15.55 جرام عيار 24: 67482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا عيار 24: 86794.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 25 جرامًا عيار 24: 108492.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 433971.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: 1077928.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو عيار 24: 4309714.29 جنيه.

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